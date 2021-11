Galaxy S21, Galaxy A52s 5G, Tab S7 FE : voici les meilleures promotions du Black Friday chez Samsung

Samsung vient à son tour de lancer la Black Week sur sa boutique en ligne, le Samsung Shop. La marque coréenne propose dès aujourd’hui de belles promotions sur ses smartphones haut de gamme, ses dernières tablettes ou encore ses écouteurs sans-fil.

Samsung vend directement ses propres smartphones, tablettes et accessoires sur son site officiel. Sa boutique en ligne, le Samsung Shop, vient de lancer ses promotions du Black Friday aujourd’hui et affiche déjà de bonnes affaires. Voici notre sélection des meilleures promotions :

Le Samsung Galaxy A52s 5G à 379 euros

Avec une fiche technique particulièrement équilibrée, le Samsung Galaxy A52s 5G se place comme l’un des meilleurs smartphones disponibles dans cette gamme de prix. C’est simple, le test de Frandroid lui a attribué une note comprise entre 8 et 9 sur tous les critères les plus importants : écran, caméra, performances ou encore autonomie.

L’expérience fournie par ce téléphone est particulièrement satisfaisante grâce à un très bel écran AMOLED de 120 Hz, un capteur photo de 64 mégapixels efficace ou encore une batterie de 4500 mAh offrant une bonne journée d’autonomie. On apprécie aussi son design original et reconnaissable, avec de belles finitions et des coloris uniques.

Lancé à la rentrée 2021 au prix de 459 euros, vous pouvez déjà retrouver le Samsung Galaxy A52s 5G à 379 euros sur le site officiel de Samsung. Une coque de protection est également offerte.

Le Samsung Galaxy S20 FE à partir de 399 euros

Le Samsung Galaxy S20 FE est la très bonne surprise 2020 de l’entreprise coréenne. Ici, Samsung propose un condensé du meilleur de ses smartphones haut de gamme à un prix plus attractif. On retrouve ainsi un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz, un bloc photo haut de gamme ou encore une belle autonomie d’une journée. En bref, c’est un smartphone haut de gamme qui n’en a pas le prix.

Disponible en version 4G ou 5G, le Samsung Galaxy S20 FE est à prix doux sur le site de Samsung. La version 5G (que l’on vous recommande grâce à son processeur plus puissant) est proposée à 499 euros. La version 4G coûte elle 399 euros. Dans les deux cas, une coque de protection est offerte.

160 euros de réduction sur tous les Samsung Galaxy S21 et une coque officielle offerte

Le Samsung Galaxy S21 c’est la valeur sûre de Samsung. Le flagship de la marque a joué la carte de l’efficacité cette année. Son design a été soigné, avec un capteur photo joliment mis en valeur et une coque en plastique (sur le S21) ou en verre (sur le S21+ et Ultra) très agréable au toucher.

Côté technologies, Samsung a intégré le meilleur de ses technologies. L’écran Super AMOLED, à la colorimétrie impeccable, bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se trouve un processeur Exynos de dernière génération couplé à 8 ou 12 go de RAM. Enfin, côté appareil photo, on retrouve un triple capteur photo 12 + 12 + 64 MP très polyvalent.

Ajoutez à cela une interface OneUI presque parfaite et facilement personnalisable et vous tenez là un smartphone efficace, facile à prendre en main et capable de durer 3 ou 4 ans sans broncher. Une valeur sûre, tout simplement.

Pour le Black Friday, Samsung baisse le prix de ses trois Galaxy S21. Le Galaxy S21 standard est à 699 euros, le Galaxy S21+ est à 799 euros et enfin le Galaxy S21 Ultra passe sous la barre des 1000 euros. Pour chacun de ces trois appareils, une coque officielle est offerte ainsi qu’un Galaxy SmartTag+, une petite balise de géolocalisation.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE à 499 euros

Tout comme le Samsung Galaxy S20 FE, la Galaxy Tab S7 FE est une tablette haut de gamme qui fait quelques compromis afin d’afficher un prix plus accessible. Avec une définition de 2560 x 1600 pixels, l’écran LCD de 12,4 pouces est l’un des points forts de cette tablette. Il est capable d’afficher un grand nombre de couleurs, avec un taux de contraste élevé et une luminosité généreuse. Consommer des vidéos et des séries sur cette tablette est un vrai plaisir.

Côté processeur, le Snapdragon 750G offre des performances suffisantes pour les usages traditionnels. Comprenez que vous ne jouerez pas aux jeux les plus gourmands en qualité élevée avec la Samsung Galaxy Tab S7 FE, mais que les applications de divertissement et de bureautique fonctionnent parfaitement. Bon point : le stylet S Pen est inclus, et se colle à la tablette grâce à un système d’aimants.

Lancée à 599 euros à la rentrée 2021, la Samsung Galaxy Tab S7 FE chute au prix de 499 euros sur le site de Samsung. 50 euros de crédit Google Play sont également offerts, de quoi se faire plaisir avec des applications payantes ou quelques films en VOD.

La Samsung Galaxy Tab A7 à 199 euros

Destinée aux petits budgets, la Samsung Galaxy Tab A7 est l’une des tablettes abordables de la marque. Elle est équipée d’un écran LCD de 10,4 pouces particulièrement adapté à un usage au format paysage. Un format qui fait de cette tablette une très bonne plateforme pour regarder des vidéos dans un ratio confortable.

La Samsung Galaxy Tab A7 intègre un processeur Snapdragon 662, une puce du milieu de gamme largement suffisante pour un usage multimédia, entre navigation sur Internet, réseaux sociaux et consommation de contenus vidéo. Enfin, son autonomie XXL en fait une alliée idéale des longs voyages.

Pour le Black Friday, Samsung descend le prix de la Samsung Galaxy Tab A7 de 50 euros. Elle tombe ainsi à 199 euros.

La Galaxy Watch 4 à partir de 199 euros

Dans le petit monde des montres connectées, les Galaxy Watch de Samsung sont parvenues à se tailler une belle réputation. Cette année, Samsung a commercialisé deux nouvelles montres, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic.

La Galaxy Watch 4 est la plus simple et la moins onéreuse des deux. C’est une montre au design rond et dotée d’un bel écran AMOLED. Elle dispose de tout ce que l’on peut attendre d’une montre connectée haut de gamme : les notifications et appels du smartphone, des applications dédiées et le suivi de la santé. Le bon point de cette année, c’est qu’elle est installée sous Wear OS 3. Autrement dit, il est possible d’installer les applications du Play Store.

La Galaxy Watch 4 Classic reprend quant à elle ce qui a fait le succès des précédentes montres connectées de Samsung : la lunette rotative. Ce gros rond en métal situé autour du cadran permet de naviguer plus facilement dans l’interface. Il suffit de la tourner une fois et de sentir la sensation de crantage entre ses doigts pour être définitivement convaincu de son utilité.

Pendant le Black Friday, la Galaxy Watch 4 bénéficie de 70 euros de remise immédiate sur toutes ses versions, y compris sur la version Bespoke, qui permet de personnaliser son design. Même topo pour la Galaxy Watch 4 Classic, qui a droit quant à elle à 100 euros de remise immédiate.

La deuxième paire de Galaxy Buds 2 à 74,50 euros

Les Galaxy Buds 2 sont les nouveaux écouteurs intra-auriculaires de Samsung, sortis il y a tout juste quelques semaines dans le commerce. Ils reprennent le design « en bouton » des précédents écouteurs de Samsung. Légers et surtout discrets, ils ont l’avantage de ne pas embarquer l’électronique dans une tige disgracieuse.

Livrés dans un petit boîtier de recharge, les Galaxy Buds sont disponibles sur le Samsung Shop au prix de 149 euros. Mais jusqu’au début de la semaine prochaine, si vous achetez deux paires de Galaxy Buds, la seconde est à moitié prix, soit 74,5 euros. Un très beau cadeau de Noël.