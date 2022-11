Smartphones, TV et écouteurs : les meilleurs produits tech de 2022 sont déjà en promo chez Rakuten

Smartphones Apple ou Samsung, téléviseur Mini LED ou encore écouteurs sans fil : Rakuten démarre le Black Friday sur les chapeaux de roue. Voici les meilleures offres tech à retenir.

Rakuten est bien connu pour proposer d’excellents tarifs sur les produits tech tout au long de l’année. Pour le Black Friday, les offres sont encore plus intéressantes. Notamment grâce au remboursement en Super Points, ces bons d’achat maison que l’on accumule pour chaque achat effectué sur le site.

Pour le Black Friday, ce remboursement s’élève à 10 %. Concrètement, pour 100 euros d’achat, vous obtenez un bon d’achat de 13 euros à utiliser par la suite sur Rakuten. La seule chose à faire pour en profiter est de s’inscrire gratuitement au Club Rakuten.

L’iPhone 14 à 929 euros

Deux mois après sa sortie, l’iPhone 14 baisse déjà de prix chez Rakuten. Pour son nouvel iPhone, Apple a peaufiné la recette du déjà excellent iPhone 13. On retrouve ainsi toujours ce design parfaitement maitrisé, la puissance du processeur A15 ou encore l’interface iOS qui ne cesse d’évoluer dans le bon sens.

Apple a cependant amélioré la partie photo de l’iPhone 14, particulièrement en basse lumière. En résulte de très beaux clichés quand les conditions lumineuses sont difficiles, avec ou sans mode nuit. Pour la vidéo, Apple confirme son expertise en la matière, notamment avec un nouveau Mode Action qui reproduit la stabilisation des caméras d’action.

Lors du Black Friday de Rakuten, l’iPhone 14 passe à 929 euros (coloris noir ou bleu), avec un remboursement de 93 euros en Super Points. De quoi mieux faire passer la pilule de l’augmentation tarifaire… et se prendre une belle coque ou un chargeur en plus.

L’iPhone 13 à 779 euros

Et si les nouveautés de l’iPhone 14 ne vous convainquent pas, l’iPhone 13 reste une excellente alternative. Malgré son année d’existence, il n’a pas pris une ride. Le design de l’iPhone 13 est le même que son successeur, et c’est tant mieux. La qualité des finitions est exemplaire pour un smartphone.

Les performances sont aussi au rendez-vous puisque l’iPhone 13 partage (presque) le même processeur que l’iPhone 14. Toutes les applications les plus gourmandes de l’App Store fonctionnent comme une horloge suisse. Une puce puissante qui assure aussi de longues années de longévité à l’iPhone, car Apple applique une très généreuse politique de mise à jour. L’iPhone 13 devrait recevoir les nouveautés d’iOS pendant au moins 5 ans.

L’iPhone 13 s’affiche à 779 euros chez Rakuten (noir ou bleu), avec un remboursement de 54 euros en Super Points. De quoi acheter une coque de protection ou participer à l’achat d’AirPods.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra à 699 euros

Le smartphone le plus haut de gamme de Samsung de 2022 est à un prix sacrifié chez Rakuten. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est simplement l’un des meilleurs smartphones Android que vous pouvez acheter en 2022.

Et ce notamment grâce à un volet photo particulièrement complet, qui compte 4 caméras dorsales. Cela offre une belle polyvalence, avec un zoom optique x10 réussi, et même un zoom numérique jusqu’à ×100.

À l’avant, Samsung a placé sa meilleure dalle AMOLED. Celle-ci mesure 6,8 pouces, avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. La luminosité maximale est parmi les meilleures et la calibration proche de la perfection. En bref, cet écran est un petit bijou.

Affiché à 999 euros sur le site de Samsung, le Samsung Galaxy S22 Ultra est proposé à 699 euros chez Rakuten, avec un remboursement de 35 euros en Super Points.

À noter qu’il s’agit d’une version américaine du smartphone. Il est toutefois compatible avec les normes réseau européennes.

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 sont à 259 euros

Sortis en septembre dernier, les AirPods Pro 2 s’imposent comme les écouteurs sans-fil les plus premium d’Apple. Ils ont d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Équipés d’une nouvelle puce H2, les AirPods Pro 2 profitent d’un son spatialisé et d’une réduction de bruit deux fois plus performante et plus réactive que sur la première génération. Les appels sont aussi plus clairs et les voix plus naturelles avec l’intégration d’un microphone supplémentaire et l’amélioration du traitement audio.

Ces écouteurs intra-auriculaires sont également reconnus pour leur belle autonomie, jusqu’à 30 heures avec la réduction active du bruit grâce au nouveau boîtier de charge MagSafe, qui se dote en prime d’un système de localisation précis.

Lancés à 299 euros, les AirPods Pro 2 sont disponibles chez Rakuten au prix de 259 euros pour le Black Friday. Le remboursement en Super Points s’élève à 26 euros.

Le TV Samsung QE65QN85B 65″ est à 1 590 euros

Pour le Black Friday, Rakuten baisse sensiblement le prix de cette Smart TV Samsung QE65QN85BAT de 65 pouces sortie en début d’année. Basé sur une technologie Quantum Mini LED, ce TV 4K UHD se montre remarquable en matière d’affichage avec une belle luminosité de 1500 nits, un niveau de contraste élevé, des couleurs riches et éclatantes et un souci du détail apporté par le HDR.

Les amateurs de gaming ne sont pas en reste. Ce TV dispose en effet de 4 ports HDMI 2.1 pour brancher sa console de jeu et s’avère compatible FreeSync Premium Pro, source d’une bonne fluidité de l’image.

Pour que l’immersion soit totale, Samsung a mis le paquet avec la technologie OTS pour un son plus dynamique et réaliste, mais aussi avec l’audio 3D Dolby Atmos.

En prime, cette smart TV offre quelques fonctionnalités intéressantes comme :

les commandes vocales (Alexa, Google, Bixby) ;

un mode EyeComfort pour réduire la fatigue oculaire ;

la prise en charge des appels vidéo Google Duo ;

l’affichage multi-écran ;

le contrôle de ses objets connectés directement depuis sa TV.

À l’occasion du Black Friday, le TV Samsung QE65QN85BAT de 65 pouces de Samsung passe de 1890 à 1 590 euros, avec un remboursement en Super Points de 159 euros. Un excellent prix pour un téléviseur Mini LED de cette taille.