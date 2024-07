Ce smartphone Android made in China fait la part belle à la puissance brute

Dotés du dernier processeur Snapdragon et d'un système de refroidissement amélioré, les Red Magic 9S Pro et 9S Pro+ veulent exploser les records AnTuTu.

Red Magic, la marque chinoise spécialisée dans les smartphones gaming, arrive avec ses nouveaux modèles 9S Pro et 9S Pro+. Ils ont été annoncés début juillet, mais on a pas été assez réactifs que les nouveaux Nubia.

Ces smartphones Android embarquent le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 dans sa version « Leading », c’est-à-dire boostée aux stéroïdes. Plus technique, ce sont des Snapdragon 8 Gen 3 avec une fréquence d’horloge plus élevée sur le cœur principal. Le cœur principal du CPU tourne à 3,4 GHz, et le GPU est poussé à 1 GHz.

D’ailleurs, Red Magic se vante d’avoir obtenu un score AnTuTu de 2 369 542 points avec le 9S Pro. C’est le score le plus élevé jamais atteint par un smartphone Android à ce jour. Mais attention, comme dirait mon pote beauf, « ce n’est pas la taille qui compte, c’est ce qu’on en fait ». Ces chiffres sont impressionnants sur le papier, mais il faudra voir comment ça se traduit dans l’utilisation quotidienne et surtout dans les jeux les plus gourmands.

Qui dit puissance maximale dit aussi chaleur maximale. Et c’est là que Red Magic sort son atout maître : le système de refroidissement ICE 13.5. C’est une chambre à vapeur géante (10 182 mm²) couplée à un nouveau gel de refroidissement qui réduit la résistance thermique. Si ça ne vous parle pas, dites-vous simplement que c’est comme si votre smartphone avait sa propre climatisation intégrée. Mais ce n’est pas tout ! Red Magic a ajouté un ventilateur actif tournant à 22 000 tr/min.

Résultat des courses ? Le système peut réduire la température du chipset jusqu’à 19,5°C. C’est 1,5°C de mieux que le système précédent, ce qui peut sembler minime, mais fait toute la différence quand vous êtes en pleine partie de Fortnite ou de Genshin Impact.

Côté autonomie, Red Magic n’a pas lésiné. Le 9S Pro embarque une batterie de 6 500 mAh, tandis que le 9S Pro+ se contente de 5 500 mAh. Mais ne vous y trompez pas, le « petit » modèle compense avec une charge ultra-rapide de 165 W. En clair, vous pouvez recharger votre smartphone de 0 à 100 % en seulement 16 minutes. Le modèle standard n’est pas en reste avec sa charge 80 W qui permet une recharge complète en 35 minutes.

Mais le plus intéressant, c’est la possibilité de contourner la batterie et de fonctionner directement sur une alimentation externe. Ça génère moins de chaleur et ça préserve la batterie sur le long terme. Pas bête.

Un écran qui en met plein la vue

Parlons un peu de l’écran, parce que c’est quand même là-dessus qu’on passe notre temps quand on joue. Red Magic a opté pour un écran OLED plat de 6,8 pouces, fourni par BOE. Mais attention, ce n’est pas n’importe quel écran !

Premièrement, c’est un vrai rectangle. Pas de coins arrondis qui viennent gâcher votre expérience de jeu. Deuxièmement, la caméra selfie de 16 MP est cachée sous l’écran. Résultat ? Rien ne vient perturber votre immersion dans le jeu. Pas de notch disgracieux, pas de poinçon gênant. Juste un grand écran parfaitement rectangulaire.

L’écran affiche une définition de 1 116 x 2 480 pixels et fonctionne jusqu’à 120 Hz. Mais le plus impressionnant, c’est le taux d’échantillonnage tactile qui peut monter jusqu’à 2 000 Hz. En gros, l’écran est ultra-réactif.

Red Magic n’a pas oublié d’ajouter quelques petits plus pour les gamers. On trouve notamment une paire de gâchettes d’épaule avec un taux d’échantillonnage de 520 Hz. C’est comme si vous aviez une mini-manette intégrée à votre smartphone.

Côté son, vous avez le choix entre des haut-parleurs stéréo certifiés DTS:X Ultra ou une bonne vieille prise jack 3,5 mm pour vos écouteurs filaires préférés. Parce que oui, chez Red Magic, on n’a pas encore enterré le jack !

La connectivité n’est pas en reste avec du Wi-Fi 7 et de l’USB-C 3.2. De quoi assurer des connexions ultra-rapides, que ce soit pour le jeu en ligne ou pour transférer vos fichiers.

Red Magic a aussi intégré des fonctionnalités d’IA dans son interface Red Magic 9.5 (Android 14). On trouve notamment un Smart Navigator avec des recommandations en temps réel, de la reconnaissance sonore pour les jeux, et plein d’autres petites choses sympas comme l’agrandissement d’image, la génération de fond d’écran, ou encore un assistant d’écriture.

Et la photo ? Vous voulez vraiment qu’on aborde ce point ? Ce n’est clairement pas son point fort. Red Magic compte néanmoins nous surprendre : une caméra principale de 50 MP (1/1,57″ GN5, objectif avec OIS) et une caméra ultra-grand angle de 50 MP (JN1). Et surtout… aucune bosse !

Tout cela a évidemment un prix. Le modèle de base du 9S Pro est disponible pour 649 euros (12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage). Il y a aussi une grosse version 16 + 512 Go pour 799 euros. Le Red Magic 9S Pro+ dispose également d’une édition spéciale, vendue en Chine, avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Celui-ci est vendu au prix de 7 000 CNY.