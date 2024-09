La conférence Apple 2024 était très attendue. Trop, peut-être ? Entre promesses en demi-teinte et innovations timides, et les retards non-dits, le géant de Cupertino semble avoir du mal à maintenir sa réputation.

La grand-messe annuelle d’Apple vient de s’achever, et force est de constater que le souffle de l’innovation semble s’essouffler à Cupertino. Pendant 1h30, Tim Cook et son équipe nous ont vendu du rêve, mais un rêve qui ressemble étrangement à celui de l’année dernière, en à peine plus brillant.

Keynote Apple : petit rappel des annonces

Les produits phares de la keynote Apple étaient évidemment les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. On fait le tour des informations principales à retenir dans notre vidéo dédiée. L’une des grandes nouveautés à retenir est la touche capacitive Camera Control sur le côté.

Sachez aussi que les prix en euros des iPhone 16 n’ont pas tardé à être communiqués. En revanche, c’est un peu plus flou du côté d’Apple Intelligence qui sera accessible en français en 2025 sans information plus précise sur la date ou les pays exacts de disponibilité.

L’iPhone 16 : du neuf avec du vieux ?

Soyons honnêtes : quand Tim Cook a annoncé que l’iPhone 16 avait été « repensé de fond en comble pour Apple Intelligence« , on s’attendait à voir débarquer un smartphone révolutionnaire. Au lieu de ça, qu’avons-nous eu ? Un iPhone qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur, avec quelques ajustements cosmétiques et une puce légèrement plus rapide.

Certes, les modèles Pro ont des écrans un poil plus grands. Mais est-ce vraiment ça, l’innovation en 2024 ? L’époque où Steve Jobs sortait un MacBook Air d’une enveloppe, provoquant des halètements dans la salle, semble bien loin.

La seule vraie nouveauté qui vaille le coup d’œil, c’est le déclencheur tactile, Camera Control, de l’appareil photo. Une fonctionnalité intéressante, je vous l’accorde. Mais attendez… Sony ne propose pas ça depuis des années sur ses smartphones ? Juste pour dire.

L’IA : Apple joue au chat et à la souris

Parlons-en, de cette fameuse « Apple Intelligence ». On sent bien qu’Apple a voulu rattraper son retard sur le sujet brûlant de l’IA.

Visual Intelligence ? Un copié-collé de Google Lens. L’outil de nettoyage pour les photos ? Un Magic Eraser à la sauce Apple. La réécriture de textes par IA ? Samsung fait ça depuis des mois. Et ne me lancez pas sur Siri amélioré, qui semble enfin avoir rattrapé l’assistant de Google… de l’année dernière. On ne parle même pas de Gemini.

Le plus frustrant dans tout ça ? La plupart de ces fonctionnalités ne seront même pas disponibles au lancement. Apple nous promet un déploiement progressif, comme si on était encore en 2010 et qu’on découvrait les mises à jour OTA. On sent beaucoup de nouveautés logicielles arriveront plus tard, bien plus tard ?

La magie s’est envolée

Ce qui m’interpelle vraiment, c’est l’approche d’Apple en matière de confidentialité pour ces fonctions IA. L’utilisation de serveurs dédiés uniquement à Apple Intelligence, sans stockage de requêtes, c’est malin. Ça montre qu’Apple a tiré les leçons des déboires de ses concurrents. Mais est-ce suffisant pour justifier ce retard à l’allumage ?

Et puis, soyons clairs : si vous n’êtes pas aux États-Unis et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez oublier la plupart de ces fonctionnalités pour le moment. La France, et probablement le reste de l’Europe, devront attendre 2025 pour goûter à cette « révolution ». Et encore, avec les règles de protection des données européennes, certaines fonctions risquent de rester au placard.

Je me pose sérieusement la question : Apple est-il encore capable de nous surprendre ? Le problème, c’est que le matériel des smartphones haut de gamme actuels est déjà largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Les photos sont belles, les écrans sont nets, les processeurs sont puissants. Alors oui, Apple doit jouer sur des détails comme le taux de rafraîchissement pour justifier la différence entre l’iPhone standard et le Pro.

Mais est-ce vraiment ça, l’avenir de l’innovation ? Des ajustements mineurs et des fonctionnalités IA qui arrivent avec deux ans de retard sur la concurrence ?

La vraie déception, finalement, c’est de réaliser que même les géants peuvent perdre leur magie. Apple nous avait habitués à repousser les limites, à définir le futur. Aujourd’hui, la firme semble se contenter de le suivre, à petits pas timides. Plus que jamais, Apple semble se contenter de copier-coller des fonctionnalités existantes et de les emballer dans un marketing clinquant.

Apple est victime de son propre succès. Les iPhone sont devenus tellement bons que les améliorations incrémentales ne suffisent plus à justifier une mise à niveau. Les photos sont déjà superbes, les écrans ultra-nets, les processeurs surpuissants. Alors que reste-t-il ? Alors oui, c’est très propre, mais c’est ennuyant… Et dans le monde de la tech, l’ennui est peut-être le pire des péchés.

À côté, Huawei cherche à voler la vedette à Apple avec le lancement d’un smartphone pliable à trois volets. Cela peut paraître superflu, mais en réalité, c’est excitant.

Ces nouveautés Apple volent la vedette à l’iPhone

Parmi toutes les annonces faites lors de la dernière keynote Apple, ce sont sans conteste les nouvelles fonctionnalités de santé des AirPods Pro qui volent la vedette. La transformation des AirPods Pro en aides auditives certifiées est tout simplement révolutionnaire.

Mais Apple ne s’arrête pas là. L’introduction d’un test auditif intégré directement dans les AirPods Pro est une innovation qui pourrait littéralement changer des vies. Combien de personnes négligent leur santé auditive faute de temps, de moyens ou simplement par méconnaissance ? Avec cette nouvelle fonction, Apple met à la portée de millions d’utilisateurs un outil de dépistage précoce des problèmes auditifs. C’est une approche proactive de la santé qui pourrait avoir un impact considérable sur la prévention et la prise en charge précoce des troubles de l’audition.

Enfin, la fonction de protection auditive active par défaut est la cerise sur le gâteau. En intégrant ces fonctionnalités de santé avancées dans un produit aussi répandu et apprécié que les AirPods Pro, Apple peut changer des vies.