Huawei Mate Xs : le nouveau smartphone pliant est enfin disponible en précommande

Le Huawei Mate Xs n'est pas le premier smartphone pliable à voir le jour en France, mais c'est bel et bien une première pour le constructeur chinois. Dès aujourd'hui, on le retrouve en précommande chez Darty et fnac.com.

Mainte fois reporté, le Huawei Mate Xs va enfin être commercialisé ! Il faut dire que les temps sont durs en ce moment pour le célèbre équipementier chinois, que ce soit sa situation actuelle avec les États-Unis et en Europe avec le déploiement de la 5G. D’ailleurs, autant le dire dès le début : le smartphone pliant de Huawei n’embarque pas les services de Google.

Les nouveaux smartphones de Huawei proposent dorénavant les Huawei Mobile Services (HMS). Il faut alors passer par Huawei AppGalery pour télécharger des applications, et non par l’habituel Play Store. Ne vous en faites pas, le Mate Xs tourne tout de même sous Android 10 avec l’interface EMUI 10. Notez qu’il existe également des méthodes pour installer les services Google, dont le Play Store, sur le Mate Xs.

Caractéristiques

Ceci étant dit, ce smartphone pliant a le mérite de se distinguer des solutions déjà existantes. Contrairement aux écrans des Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Flip et Motorola RAZR qui se plient vers l’intérieur, à la verticale pour l’un et à l’horizontale pour les autres, la dalle OLED de 8 pouces se replie quant à elle vers l’extérieur.

Qu’est-ce que ça change ? Tout simplement que l’on conserve une partie du grand écran devant, mais aussi derrière. En façade, la diagonale atteint 6,6 pouces. Au dos, c’est un peu moins : 6,38 pouces. Ceci s’explique par la présence du module photo. On retrouve une configuration quadruple capteur avec 40 + 16 + 8 mégapixels, en plus d’un capteur ToF (Time of Flight) pour mieux gérer la profondeur de champ et le partenariat avec Leica. C’est prometteur sur le papier, mais nous attendrons le test pour, oui ou non, le confirmer.

Il est propulsé par le nouveau SoC haut de gamme de HiSilicon : le Kirin 990 cadencé à 2,86 GHz. Une puce qui a déjà fait ses preuves sur le Huawei Mate 30 Pro et qui ne fait nul doute qu’elle sera également très performante sur le smartphone pliant. De plus, c’est vraiment agréable de jouer sur ce grand écran. Coté autonomie, elle est assurée par une grosse batterie de 4 500 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Huawei Mate Xs.

Où précommander ?

Jusqu’au 20 mars 2020, le Huawei Mate Xs est disponible en précommande au tarif de 2 499 euros sur Darty et fnac.com. Notez qu’un étui en cuir est offert pour protéger le smartphone pliant.