Ça y est, les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont enfin disponibles

Les précommandes sont finies et les OnePlus 8 et 8 Pro sont dorénavant officiellement disponibles chez la majorité des revendeurs français. Suivez le guide pour tout savoir sur ces nouveaux smartphones, et surtout, où les acheter au meilleur prix.

OnePlus a officialisé ses nouveaux fleurons le 14 avril dernier et ils sont d’ores et déjà disponibles en France. Alors que la supposée version Lite fait vraisemblablement sa timide, on retrouve évidemment le OnePlus 8 classique et le OnePlus 8 Pro qui est, comme à son habitude, un modèle surboosté. L’un comme l’autre sont 5G ready, et même compatible Wi-Fi 6 !

Vous les attendiez ? Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant les nouveaux flagships du constructeur chinois qui a pour slogan « NEVER SETTLE« .

OnePlus 8

Le OnePlus 8 est une belle évolution. Il s’écarte du design des précédents modèles en proposant cette fois-ci un look totalement borderless avec non pas une encoche, mais un poinçon en haut à gauche de l’écran. Ce dernier AMOLED de 6,55 pouces est par ailleurs de très bonne qualité, compatible HDR10+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Au dos, il ne suit pas la tendance en carré de ses concurrents et conserve une disposition rectiligne à la verticale pour son appareil photo. Il est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels. La qualité est correcte, mais on en attend malheureusement plus d’un smartphone à ce prix. OnePlus a encore des progrès à faire sur ce point.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 865 pour des performances de haute volée. C’est tout simplement la configuration la plus puissante de la sphère Android. Elle promet de faire tourner tous les jeux à fond, sans aucun ralentissement. La fluidité de l’expérience utilisateur est évidemment exemplaire et OxygenOS est par ailleurs toujours aussi agréable à utiliser.

L’autonomie est également au rendez-vous avec une grosse batterie de 4 300 mAh. Il tient facilement la journée, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W. Cependant, il ne propose pas la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 8 ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Où acheter le OnePlus 8 ?

Le OnePlus 8 est disponible à 699 euros dans sa version 8/128 Go Onyx Black et à 799 euros dans sa version 12/256 Go en Glacial Green.

Vous le trouverez également chez de nombreux e-commerçants en consultant le tableau ci-dessous.

OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8 Pro est évidemment une version améliorée du modèle classique, sous presque tous les aspects. Le design est identique, mais le format est bien plus large en main avec un écran – toujours borderless et AMOLED – qui passe à 6,78 pouces et qui affiche une définition Quad HD de 3 168 x 1 440 pixels (contre 2 400 x 1 080 pour l’OP8). Le taux de rafraîchissement passe par ailleurs à 120 Hz pour une fluidité du même niveau que les Galaxy S20.

Son dos est également légèrement différent, puisque son module photo accueille un capteur supplémentaire, avec l’ajout d’un « color filter ». Son quadruple capteur 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels est meilleur et plus polyvalent que celui du petit-frère donc. Cependant, il faut avouer que lui aussi n’est pas au niveau de la concurrence sur le même segment de prix…

En ce qui concerne les performances, elles sont évidemment irréprochables avec le Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le modèle choisi. Mieux que le OnePlus 7 Pro à son époque, ce successeur est encore un meilleur roi de la consommation de contenus en tout genre.

Le OnePlus 8 Pro est enfin le premier smartphone de la marque à proposer une compatibilité avec la charge sans fil, jusqu’à 30 W. Cela lui permet tout simplement de passer de 0 à 100 % en une heure seulement. Son autonomie est par ailleurs très confortable grâce à sa batterie de 4 510 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide pour celles et ceux qui préfèrent les fils.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 8 Pro ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Où acheter le OnePlus 8 Pro ?

Le OnePlus 8 Pro est disponible à 899 euros pour sa version 8/128 Go et à 999 euros dans sa version 12/512 Go.

Vous le trouverez également chez de nombreux e-commerçants en consultant le tableau ci-dessous.