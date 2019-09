Amaazon vient de dévoiler la nouvelle version de son Cube : un Fire TV en forme cubique qui intègre une nouvelle fonction nommée Local Voice Control.

En France, on bénéficie enfin du nouveau Fire TV Stick 4K qui était disponible depuis longtemps dans d’autres pays. Aux Etats-Unis et en Allemagne, Amazon a dévoilé la seconde version d’un produit que l’on ne connaît pas dans nos contrées : le Fire TV Cube. C’est un boitier cubique qui se branche en HDMI à la TV comme n’importe quelle box TV. Cette dernière tourne avec l’OS Fire TV, c’est donc une alternative aux box Android TV et à l’Apple TV.

Le nouveau Fire TV Cube prend en charge davantage de normes HDR, ce qui lui permet de proposer les mêmes performances que la Fire TV Stick 4K, qui était auparavant plus performante. Le Cube prend désormais en charge les technologies Dolby Vision et HDR10+ en plus des caractéristiques précédentes : 4K Ultra HD avec prise en charge du HDR10 et de Dolby Atmos. Le Fire TV Cube n’est pas annoncé en France pour le moment, on le retrouvera à 119,99 dollars aux Etats-Unis dès le 10 octobre 2019 et 119,99 euros en Allemagne.

Ce qui justifie la différence de prix avec une Fire TV Stick (vendu à 45 euros) est la présence d’un nouveau processeur hexa-core qui a permis à Amazon de proposer un contrôle vocal local nommé Local Voice Control. Comme son nom l’indique, le traitement de la voix est — si possible — effectué en local. Ce système a été combiné à des microphones qui permet de capter vos commandes vocales et d’utiliser la puissance de traitement locale pour traiter quatre fois plus rapidement vos requêtes vocales Alexa. Pour des commandes simples, le Cube n’a pas besoin de lancer des requêtes sur les serveurs d’Amazon.

Comme la nouvelle télécommande vocale Alexa, vous pourrez donc demander à votre Cube une « avance rapide », un « retour rapide », de faire « pause » ou de lancer un « épisode suivant ». Le contrôle vocal intégré est également disponible pour les applications Prime Video, YouTube, Netflix et Molotov, ainsi que pour d’autres applications par la suite. Vous pourrez donc lancer des séries et des films précis, « Alexa, mets The Boys » avec un traitement plus rapide que la Fire TV Stick.

L’autre différence avec la Fire TV Stick est la disponibilité de connectiques audio (infrarouge) qui permet également au Cube d’utiliser Alexa pour votre système audio. Plus concrètement, le Fire TV Cube combine les fonctionnalités d’un Echo Dot avec une Fire TV Stick 4K.