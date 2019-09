Amazon vient d’annoncer ses nouveaux Fire TV Stick en France, ainsi qu’une nouvelle télécommande avec l’assistant Alexa.

Amazon vient de renouveler sa gamme Fire TV Sticks : ces clés se branchent aux ports HDMI de votre TV à l’image d’un Google Chromecast. Ce sont néanmoins des appareils beaucoup plus complets qu’un Chromecast. En effet, les Fire TV embarquent un OS complet basé sur Android, Fire OS, qui fait tourner des applications de manière automne. Nous sommes donc bien plus proche d’une box Android TV ou d’une Apple TV dans un design de Google Chromecast.

De la 4K UHD avec Dolby Vision, HDR et HDR10+

Sur ces nouvelles versions, Amazon introduit une version 4K de son Fire TV Stick. Ce dernier prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+, ce qui en fait une très bonne alternative à une Nvidia Shield TV, une Xiaomi Mi Box S mais aussi un Chromecast Ultra. Au passage, Amazon aura attendu la fin d’année 2019 pour se mettre à la 4K UHD… quand le Chromecast Ultra existe depuis 2016 et la Shield TV depuis 2015. La Fire Stick TV simple est toujours compatible Full HD (1080p), mais elle intègre un nouvel accessoire.

La nouveauté notable de ces deux Fire TV Stick est l’arrivée d’une télécommande compatible avec l’assistant Alexa. Vous pourrez donc contrôler vos programmes TV depuis la télécommande, avec des requêtes vocales simples : « avance rapide », « retour rapide », « pause » ou « épisode suivant ». Le contrôle vocal intégré sera disponible pour les applications Prime Video, YouTube, Netflix et Molotov, ainsi que pour d’autres applications par la suite. Vous pourrez donc lancer des séries et des films précis, « Alexa, mets The Boys ».

Enfin, les Fire TV Stick bénéficient d’une nouvelle interface avec des recommandations de contenus comme sur la dernière interface Android TV.

Prix et disponibilités

Le Fire TV Stick 4K est disponible dès aujourd’hui. Pendant une durée limitée, son prix de vente est de 44,99 euros au lieu de 59,99 euros, soit une remise de 15 euros. Notez que la télécommande vocale Alexa est incluse.

Le nouveau Fire TV Stick est, quant à lui, disponible dès aujourd’hui. Comme pour la version 4K, il bénéficie d’une promotion au lancement : 24,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit une remise de 15 euros. On retrouve également la télécommande vocale Alexa incluse avec le Fire TV Stick.

Enfin, vous pouvez acheter la télécommande vocale Alexa. Pour son lancement, elle bénéficie d’un prix de lancement de 14,99 euros au lieu de 29,99 euros, soit une remise de 50 %. Achetée séparément, la télécommande vocale Alexa peut ensuite être jumelée avec le Fire TV Stick Basic Edition pour contrôler les TV, barres de son et équipements AV compatibles.