Chromecast H.S : Google corrige enfin le bug de sa clé HDMI

Plus tôt ce mois-ci, de nombreux Chromecast se sont mis à dysfonctionner. Après quelques longues journées de flottement, tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours, a promis Google.

Google Chromecast 2

« Impossible d’authentifier l’appareil Chromecast ». Si vous avez un Chromecast 2 dans votre foyer, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu ce maudit message d’erreur s’afficher sur votre télé cette dernière semaine. Depuis le 9 mars dernier, des millions d’appareils étaient H.S à cause d’une petite erreur technique de Google.

Et si, quelques jours après l’apparition du problème, Google a déployé un correctif, celles et ceux qui avaient remis leurs appareils à zéro étaient toujours piégés dans une boucle infernale. Cela devrait très rapidement aller mieux, cela dit, si l’on en croit Engadget.

Mettez à jour votre app Google Home

Dans un message publié sur les forums officiels de la marque, Google annonce effectivement qu’une mise à jour de l’application Google Home devrait permettre au Chromecast remis à zéro de se connecter de nouveau à Internet et de recommencer à diffuser toutes vos vidéos préférées.

Plus précisément, sur Android c’est la version 3.30.1.6 de l’application Google Home qui devrait résoudre le souci. Sur iOS, le correctif est embarqué dans la version 3.30.106 de la même appli Google Home. Une fois la mise à jour effectuée, le logiciel devrait vous permettre de remettre la petite clé HDMI d’aplomb sans autre forme de procès.

Le Chromecast Audio est aussi concerné // Crédit : Frandroid

Une fois la mise à jour installée, il ne vous reste plus qu’à reparamétrer votre Chromecast comme si c’était la première fois. Une fois connecté au Wi-Fi de chez vous, l’appareil devrait retrouver toutes ses fonctionnalités.

Pour vérifier quelle version de Google Home tourne sur votre mobile Android, rendez-vous sur la fiche de l’application dans le Play Store. En cliquant sur l’encart « Nouveautés », vous devriez voir la version de l’appli tout en bas de la fenêtre.

Sur iOS, rendez-vous sur la page dédiée à Google Home dans l’App Store et en face du même encart « Nouveautés », vous devriez trouver le numéro de version.

Si vous avez une version inférieure à la 3.30.1.6 ou 3.30.106, armez-vous encore d’un tout petit peu de patience. Google a indiqué que le déploiement de la nouvelle app pourrait prendre quelques jours.

Pour rappel, si vous n’avez pas remis votre Chromecast à zéro, un correctif devrait déjà être arrivé sur votre appareil en fin de semaine dernière. La mise à jour de Google Home ne concerne que celles et ceux qui ont effectué un retour aux réglages usine face au dysfonctionnement du Chromecast. Dans son communiqué, Google explique « tout faire pour que les utilisateurs et utilisatrices puissent de nouveau profiter de leur appareil le plus promptement possible. »