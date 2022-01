Avis Helios : la néobanque du greenwashing ?

4 /10 Note de la rédaction

Helios est une néobanque se positionnant comme une "écobanque" prônant un écosystème bancaire favorable à la préservation de l'environnement. Mais derrière le discours et les ambitions, Helios est-elle vraiment recommandable par rapport à une néobanque plus classique ?

Caractéristiques d’Helios

💶PRIME D’OUVERTURE AUCUNE 📃CONDITION DE REVENU AUCUNE 💳CARTE BANCAIRE VISA 💰DÉPÔT INITIAL AUCUN 💸FRAIS DE TENU DE COMPTE AUCUN 🤝PARRAINAGE OUI 📱APPLICATION ANDROID/ iOS 💲PAIEMENT MOBILE AUCUN 🔐3D SECURE OUI

Helios en quelques mots

À l’instar de nombreuses néobanques qui se sont lancées ces derniers mois, Helios fait partie de cette caste de nouvelles marques bancaires ayant commencé ses activités dans le courant de l’année 2020. La particularité d’Helios est de miser sur un discours activiste axé sur l’écologie, l’éthique et le développement durable. Elle est pourtant loin d’être la première à s’orienter sur ce créneau, on pense notamment à Tomorrow, elle aussi néobanque allemande, une terre décidément propice au genre.

Un discours noble aux airs de pirouette marketing

Tout comme un certain Vivid Money ou d’autres marques de Fintech, Helios ne dispose pas de sa propre licence bancaire, mais collabore avec SolarisBank, une plateforme Baas (Bank As A Service) dont elle partage la licence bancaire. Elle est donc quasi 100 % dépendante de cet organisme en ce qui concerne la gestion concrète de l’argent de ses clients. Or, cela va a priori à l’encontre des idéaux d’Helios, SolarisBank étant partenaire de nombreuses entreprises du secteur pétrolier et de l’automobile. De plus, Solarisbank ne garantit aucunement que les dépôts des clients Helios sont utilisés dans des projets ou des économies vertes. Tout ceci sans parler de l’organisme VISA, loin d’être connu pour son engagement pour l’environnement, elle aussi partenaire d’Helios pour ce qui concerne les cartes bancaires.

On a aussi du mal avec le principe de suivi de l’empreinte carbone fortement mis en avant dans la communication et la banque ainsi que sur la page principale de l’application. En l’état, cette donnée est difficilement vérifiable et ne quantifie en rien les résultats d’Helios en matière de protection de l’environnement. C’est plus ou moins la même chose avec la fameuse carte en bois (l’idée ayant été allègrement pompée chez Tomorow) avec laquelle on ne voit finalement qu’un artifice marketing.

Tarifs d’Helios

Helios propose une offre lisible à base de deux comptes courants (dont un compte joint) et un autre pensé pour un jeune public actif (18-23 ans). Forcément c’est le compte individuel qui influence le reste. Voici les principales caractéristiques :

Compte jeune Helios Compte courant Helios Compte Commun Helios Prix 3€ /mois (avec engagement d'un an) 6€ /mois 3€ /mois (par personne) Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Type de débit Autorisation systématique Autorisation systématique Autorisation systématique Conditions de revenus Aucun Aucun Aucun Paiement à l’étranger Sans frais (zone euros)

1% (hors zone euro) Sans frais (zone euros)

1% (hors zone euro) Sans frais (zone euros)

1% (hors zone euro) Retraits à l’étranger 2 retraits gratuits par mois* 5 retraits gratuits par mois* 5 retraits gratuits par mois* Plafond de paiement 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour Plafond de retrait 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour 3 000 € par mois dans la limite de 2 000 € par jour

On se retrouve à peu de choses près dans ce que peut offrir une néobanque classique. C’est surtout le cas pour les paiements et les retraits à l’étranger qui sont proposés sans frais, mais uniquement en zone euro, là où les autres devises donneront lieu à une taxation de 1 % sur chaque opération. Le compte courant classique donne également droit à 5 retraits gratuits, les retraits supplémentaires en zone euro étant facturés tout autant que les opérations hors zone euro (ces dernières étant d’ailleurs particulièrement coûteuses). Concernant les plafonds, si un seuil est attribué automatiquement, il n’est malheureusement pas possible d’aller au-delà. Notez également que tous les IBAN délivrés pas Helios sont allemands, ce qui est loin d’être pratique pour tout un tas d’usages.

Comment alimenter son compte ?

Même si Helios ne demande théoriquement pas d’apport obligatoire, nous n’avons pas pu avoir accès au compte sans débourser 30 euros pour y avoir les pleins moyens, les 6 euros de la cotisation étant soustraits à cette somme. Il n’y a d’ailleurs aucun autre moyen d’alimenter son compte que de passer par sa banque régulière et de faire un virement à la main. Des opérations d’autant plus frustrantes si votre banque ne réalise pas de virement instantané gratuitement. Tout ceci est couplé à une indisponibilité des paiements mobiles tels que Google Pay, Apple Pay et autres qui renforce cette pénibilité, surtout dans le cadre d’un compte secondaire. On ne peut même pas compter sur l’envoi d’argent pas SMS et les virements SEPA ne sont pas encore possibles.

Ouvrir un compte chez Helios

C’est depuis l’application mobile Helios que vous ouvrirez un compte, et seulement celle-ci. L’opération ne prend pas plus de 5 minutes et ne demande pas de justificatifs en dehors d’une photo recto verso de la carte d’identité et d’un selfie que l’on peut faire valider par l’application elle-même. Une fois le smartphone validé par un code envoyé par SMS, on a directement accès à l’application.

Gestion du découvert

Aucune autorisation de découvert n’est délivrée. Vous vous engagez donc à alimenter votre compte pour garantir un solde positif. Si par mégarde, le compte se retrouvait en négatif, il ne serait alors plus possible d’effectuer le moindre paiement ni retrait.

Primes de bienvenues

Rares sont les néobanques proposant régulièrement des primes de bienvenues ou à l’ouverture d’un compte, et Helios ne déroge pas à cette règle.

Prime de parrainage

La stratégie d’acquisition d’Helios ne correspond pas exactement à ce qui peut se faire chez de nombreuses banques en ligne. La néobanque propose aux utilisateurs de bénéficier d’un an d’abonnement (donc de cotisation) gratuitement au bout de 5 parrainages.

Tout peut se faire depuis l’application simplement en envoyant le lien dédié à ses proches. Il faut cependant que les parrains aient effectué leurs inscriptions complètes avant de valider le parrainage.

Assurances et services d’Helios

Toutes les cartes Helios bénéficient d’une police d’assurance VISA. On y trouve notamment des protections pour les achats en ligne et contre les fraudes. Mais c’est surtout pour les voyages que cela s’avère utile puisque l’offre inclut une assurance dédiée avec prise en charge du rapatriement et une assurance sport d’hiver en cas d’accident.

Cashback

Oui, Helios dispose bien d’un système de cashback, il suit d’ailleurs l’engagement de la néobanque en matière d’environnement puisqu’il ne concerne que des enseignes dont elle partage les idées en la matière. Il est donc possible d’obtenir des réductions au bout d’un certain montant d’achat chez quelques magasins ou services d’alimentation comme La fourche ou Eatic, de l’argent offert en échange d’une souscription à un contrat d’électricité verte chez Plüm ou Ekwateur ou encore la livraison offerte chez Wedressfair, une plateforme d’achat de vêtements éthiques.

Même si l’on peut saluer l’idée, c’est encore trop limité et réservé à une certaine frange de client pour être un véritable argument de poids.

Service client

Le service client d’Helios est accessible depuis l’application via un système de tchat instantané ou par appel. Nous avons pu essayer la première solution qui s’est avérée efficace avec un temps de réponse relativement rapide. Pas de système de Bot, les conseillers disponibles répondent bien en français et, dans la majorité des cas, avec des réponses écrites et non automatisées.

Et la cryptomonnaie ?

Ni support des cryptomonnaies ni possibilité d’investissement de quelque sorte avec Helios. On comprend bien que ce type de services ne sont pas compatibles avec les principes de la néobanque. Helios n’est donc pas une banque adaptée pour ce type d’usage.

Notre avis sur l’application mobile d’Helios

L’expérience applicative d’Helios est somme toute de bonne qualité. Tout d’abord il est agréable de constater que la banque a fait le choix de développer sa propre plateforme et interface, plutôt que de reprendre un écosystème générique. La présentation est soignée et surtout extrêmement épurée, avec la mise en avant du résultat de ses engagements écologiques dès la première page.

Le menu du bas comporte 4 onglets dont un consacré au support, un autre pour les virements et un dernier pour avoir accès aux informations de sa ou ses cartes bancaires. On apprécie d’ailleurs le fait qu’il soit possible de gérer une carte virtuelle en plus de sa carte physique, qui est d’ailleurs obligatoire d’activer sur l’application à sa réception.

Le premier onglet, le principal, permet de gérer son budget d’un coup d’œil avec les dernières transactions en date. Mais le menu le plus visible concerne les mises en avant des activités de la banque avec une série d’articles définissant ses engagements en matière de protection de l’environnement.

En matière de sécurité, on a le droit au package classique à savoir l’authentification par empreinte biométrique ou par code secret.

L’application Helios est donc efficace dans son approche même si le manque de fonctionnalités se fait sentir, tout autant que les services de la banque.