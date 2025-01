Les jeux vidéo sur PC, la lueur d’espoir pour une industrie en difficulté

Selon un rapport publié par Epyllion, les jeux sur PC représentent la majorité des revenus du secteur des jeux vidéo, hors jeux sur mobile. Un changement de paradigme par rapport aux décennies 2000 et 2010, et qui serait dû à plusieurs facteurs.

Le premier trimestre de cette année 2025 sera synonyme de froid hivernal, de raclette et d’actualités autour de la tech, espérons-le, toujours plus passionnantes. C’est aussi l’occasion de regarder en arrière et de faire l’état des lieux de l’année 2024, un exercice auquel s’est attelée la société de stratégie d’investissement Epyllion.

Dans son The State of Video Gaming in 2025 (L’état des jeux vidéo en 2025 dans la langue de Xavier Niel), elle nous présente les tendances d’un marché qui connaît des difficultés depuis plusieurs mois. En effet, après quelques décennies de belle croissance, notamment entre 2011 et 2021, l’industrie vidéoludique voit ses revenus stagner. Une situation qui se traduit par des changements d’attitudes de la part des entreprises et des investisseurs, qui ont notamment causé des vagues de licenciements et de rachats.

Si ces derniers mots viennent de revigorer votre déprime hivernale, les prochains pourraient avoir l’effet inverse. Car selon Matthew Ball, PDG d’Epyllion, derrière cette situation qui n’est pas très joyeuse, il existe « un point lumineux » : les ventes de jeux sur PC. La plateforme connaît en effet un gain d’attention notable, au point de dépasser les ventes sur consoles de salon dans le monde (le marché chinois, friand de jeux sur PC, ayant un impact significatif sur les études qui le prennent en compte, d’après Ball).

« Alors que les consoles de salon stagnent depuis 2021 », indique Epyllion dans son rapport, les revenus des jeux sur PC ont progressé « de 20 % ». Une situation notamment due à des ventes de PS5 et de Xbox Series moins importantes (pour le moment) que ce qu’ont connu leurs prédécesseurs, mais pas seulement.

Le PC, une plateforme supérieure à la console ?

Pour Epyllion, un ordinateur possède « de nombreux avantages cumulés par rapport à l’écosystème de console » : une variété de plateformes (telles que Steam, GOG ou Epic Game Store) aux bibliothèques étendues, une meilleure rétrocompatibilité, un accès facilité à un navigateur internet et à des médias sociaux comme Reddit, YouTube, Twitch et Discord. Enfin, les joueurs, s’ils y mettent les moyens, peuvent bénéficier de performances pouvant être supérieures, même avec un laptop.

L’arrivée d’exclusivités consoles sur PC ou l’apparition de consoles portables comme le Steam Deck (et ses concurrentes directes) peuvent aussi avoir participé à cette nouvelle donne. Valve pourrait d’ailleurs enfoncer un peu plus le clou dans les années à venir d’après Matthew Ball. « Surtout si Steam s’étend au salon et aux ordinateurs de poche », a-t-il déclaré à PC Gamer. Une évolution qui semble bien entamée, puisque Lenovo nous a récemment présenté sa première console alimentée par SteamOS.

Le déploiement du Game Pass et de services de cloud gaming concurrents sur de plus en plus d’appareils pourrait aussi avoir un impact significatif sur la vente de consoles de salon. Pour preuve : Microsoft ne semble pas s’inquiéter des résultats en demi-teinte de ses Xbox Series, et le succès du PlayStation Portal pourrait même se confirmer avec l’arrivée du PlayStation Plus.