Pour le Black Friday, Surfshark brade son abonnement VPN 24 mois à seulement 1,91 €/mois

La période du Black Friday est sans doute le meilleur moment possible pour souscrire à un VPN. C’est le cas actuellement avec Surfshark qui propose son abonnement 24 mois à 1,91 euros par mois, avec en prime trois mois d’abonnement supplémentaires offerts. Un tarif très attractif pour ce VPN aux prestations premiums.

Fondé en 2018, Surfshark s’est très rapidement imposé parmi les VPN premiums grâce aux performances de ses infrastructures et la qualité de ses services. Mais son plus gros atout reste sans conteste sa politique tarifaire qui se positionne parmi les plus agressives du marché.

Cette période de Black Friday est encore une fois l’occasion de le vérifier, puisque Surfshark propose actuellement son abonnement 24 mois à 1,91 euro par mois seulement. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le fournisseur de VPN vous offre aussi trois mois d’abonnement supplémentaires à ses services.

Quels sont les points forts de Surfshark ?

Une emphase sur la protection de la vie privée

En tant que fournisseur de VPN, Surfshark apporte un soin particulier à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Là où de nombreux acteurs moins scrupuleux pourraient surveiller et conserver les logs de leurs clients, Surfshark pratique une politique stricte de non-journalisation des données. Comprenez par là que les activités de navigation, IP et autres historiques de navigations ne sont conservées à aucun moment.

Pour garantir cette confidentialité, Surfshark se repose principalement sur deux éléments. Tout d’abord, son implantation dans les îles Vierges Britanniques, un pays qui n’oblige pas à conserver de telles données. Ensuite, Surfshark utilise des serveurs 100 % RAM qui ne peuvent par essence conserver les données sur le long terme. Preuve supplémentaire de la fiabilité de Surfshark à ce niveau, la société a passé haut la main un audit de sécurité réalisé par le cabinet indépendant Cure35.

Une infrastructure en perpétuelle évolution

Acteur récent sur le marché des VPN (il n’existe que depuis 2018), Surfshark ne reste toutefois pas sur ses acquis et cherche en permanence à améliorer la qualité de ses services. Cela passe bien évidemment par l’ajout de nouveaux serveurs, mais aussi par l’amélioration des performances de ces derniers. Récemment, le fournisseur de VPN a ainsi lancé une campagne de remplacement de ses serveurs 1 Gb/s par des serveurs 10 Gb/s.

Seuls 12 des 65 pays dans lesquels Surfshark est implanté sont pour le moment concernés, mais de nouvelles destinations devraient venir s’ajouter à la liste dans les mois qui viennent. Surfshark propose aussi régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Le mois passé, c’est par exemple un bloqueur de pop-up de cookies qui a fait son apparition via une extension de navigateur.

Une protection étendue à toute la famille

Souscrire à un abonnement Surfshark, c’est l’assurance de protéger les données de toute la famille en un tournemain. Avec un seul compte (et donc un seul abonnement), vous pouvez en effet vous connecter à un nombre illimité d’appareils, et utiliser les services de Surfshark sans aucune limitation.

Cette protection repose sur une application simple à utiliser et disponible sur une grande variété de supports et de plateformes. Quel que soit votre OS (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), votre navigateur, ou votre appareil (smartphones, PC, consoles de jeux, téléviseurs, etc.), vous pourrez utiliser les services de Surfshark. Et si jamais vous aviez un souci, quel qu’il soit, le service client de Surfshark est là pour vous aider 24h/24 7j/7 par live chat.

Une plateforme idéale pour outrepasser les géoblocages

Aujourd’hui, Surfshark se démarque grâce à son efficacité en matière de contournement des géoblocages. Cette pratique, qui consiste à bloquer géographiquement certains contenus (vidéos en particulier) ou services (comme Google ou Instagram en Chine), peut s’avérer problématique, lorsque l’on est en voyage par exemple. Surfshark dispose toutefois de nombreux outils pour outrepasser ces blocages, tels que son protocole Shadowsocks ou encore sa fonction NoBorder.

Contrairement à bon nombre de ses rivaux, Surfshark ne possède pas de serveurs spécifiquement dédiés au streaming. Il vous suffit toutefois de vous connecter dans un pays, les USA par exemple, pour accéder aux catalogues locaux des services de VoD comme Netflix, et dans la meilleure qualité possible. Surfshark vous permet aussi, très simplement, d’aller consulter les chaînes de télévisions de nos voisins (Suisse et Belgique en tête) afin de regarder le dernier grand prix de F1 ou les matchs de la Champion’s League.

Que propose l’abonnement 24 mois de Surfshark ?

Plus de 3200 serveurs disséminés dans 65 pays ;

Un contournement des géoblocages très efficace ;

La possibilité d’utiliser les services de Surfshark sur tous vos appareils sans restriction ;

Un cryptage des données AES 256 ;

Une politique stricte de non-journalisation des données personnelles.

À l’occasion du Black Friday, Surfshark propose une jolie ristourne sur son abonnement 24 mois. Si vous choisissez de souscrire à cette formule, vous ne paierez que 1,91 euro par mois, soit 51,50 euros, ce qui représente une économie de 83 %. Petit bonus supplémentaire, Surfshark vous offre trois mois d’abonnement. Sachez enfin que Surfshark propose une politique de remboursement intégral à 30 jours, pour vous permettre de jauger la qualité de leur service.