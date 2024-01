Nouvelle faillite dans le vélo électrique, Renault 5 électrique et une flopée de nouveautés au CES 2024 – L’actu Survoltés de la semaine

La semaine du 8 janvier 2024 a été marquée par une flopée d'actualités portant autant sur l'automobile que le vélo électrique. Entre une nouvelle faillite, une fuite sur l'intérieur de la Renault 5 électrique et une ribambelle de produits exhibés au CES 2024, il y a de quoi.

Les difficultés s’enchaînent dans le milieu du vélo

Le secteur du vélo électrique subit toujours la crise avec d’importants problèmes financiers pour une nouvelle entreprise, et une faillite pour une autre : Orange Bikes, une marque anglaise de VTT électriques, et ES Master, un fabricant néerlandais de fatbikes électriques, respectivement. Ces événements s’ajoutent à une série de difficultés financières dans l’industrie, exacerbées par des surstockages, des coûts croissants et un marché moins dynamique.

Une fuite révèle l’intérieur de la Renault 5 électrique

Des fuites récentes dévoilent l’intérieur de la Renault 5 E -Tech électrique, affichant un design néo-rétro avec un tableau de bord numérique aux couleurs vives. La voiture, attendue pour février 2024, promet une combinaison de style rétro et de technologie moderne, incluant le système Android Automotive et des fonctionnalités connectées via une application mobile.

Le CES 2024 fait la part belle à l’automobile

Comme c’est de plus en plus le cas à chaque nouvelle édition, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas accueille en grand nombre des constructeurs automobiles du monde entier. Le cru 2024 n’a pas dérogé à la règle. Ci-dessous, une sélection des articles écrits par Frandroid, qui a fait le déplacement dans la ville du vice pour couvrir l’événement sur place.