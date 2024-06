Voici nos 10 bonnes raisons pour se mettre au vélo électrique

Le vélo électrique a le vent en poupe. Voici 10 bonnes raisons d'adopter ce mode de transport écologique.

Avec la montée en popularité des modes de transport écologiques, le vélo électrique s’impose comme une alternative de plus en plus attrayante. Que vous soyez un cycliste passionné ou que vous cherchiez simplement un moyen pratique pour vous déplacer, voici nos dix meilleures raisons d’adopter la pratique du vélo à assistance électrique (VAE).

Choix écologique : adopter la mobilité durable

Bien que l’on puisse lui reprocher l’usage d’une batterie, et donc de la pollution engendrée par sa fabrication, le VAE est un moyen de transport écologique. Si cet engin de déplacement est in facto plus polluant qu’un vélo traditionnel, le bilan carbone des déplacements quotidiens — tous modes de transport confondus — penche toujours en sa faveur.

Fort d’une autonomie plus ou moins importante selon les modèles, il est capable de substituer l’usage d’une voiture thermique sur bon nombre de trajets quotidiens… principalement en centre-ville (comme à Paris ou dans d’autres grandes villes françaises). Adopter la pratique du vélo électrique représente un geste en faveur de la planète, surtout si vous délaissez votre voiture pour un VAE.

Plus rapide : l’art d’éviter les embouteillages

En milieu urbain, à Paris comme dans n’importe quelle ville de taille moyenne ou grande, les embouteillages sont légion et peuvent considérablement rallonger le temps de trajet en voiture. D’après Google Maps, effectuer un trajet de 4,5 km depuis Porte de la Chapelle dans le 18 ᵉ arrondissement de Paris jusqu’à Châtelet les Halles (1ᵉʳ arrondissement) prendrait 27 minutes en journée contre 17 minutes à vélo.

Les vélos à assistance électriques permettent d’éviter les embouteillages, notamment grâce aux pistes cyclables qui jonchent les axes urbains. En outre, de nombreuses rues dotées de sens interdit pour les voitures autorisent les vélos à s’y engouffrer. Un bon moyen là encore de gagner du temps en optimisant l’itinéraire de son trajet.

Plus économique : réduire les frais de déplacement

Le vélo à assistance électrique se montre nettement plus économique que la voiture ou que le scooter thermique – quoi que, certains VAE dépassent aussi les 3000 ou 4000 euros. Le calcul comprend notamment les coûts liés à l’achat, puisqu’une voiture représente un investissement bien plus élevé.

Dans la même lignée, les frais de carburant sont bien plus importants, même pour une voiture électrique. Enfin, l’assurance obligatoire d’un quadricycle à moteur ou d’un scooter coûte bien plus cher que la responsabilité civile nécessaire pour utiliser un vélo à assistance électrique. Cette responsabilité civile est d’ailleurs généralement déjà comprise dans l’assurance habitation du logement.

Concernant l’achat initial d’un VAE, notons l’existence de plusieurs aides financières : au niveau national, l’État propose un forfait pouvant aller jusqu’à 400 euros pour l’achat d’un vélo électrique neuf ou reconditionné auprès d’un professionnel. Il est également à prendre en compte le forfait mobilité durable qui permet aux employeurs un remboursement jusqu’à 800 euros par an sur les trajets domicile-travail. Cette aide peut s’appliquer au financement d’un vélo électrique. Les régions et collectivités proposent elles aussi des petits coups de pouce.

Plus pratique : parkings, transports et stockage

Utiliser un vélo électrique, c’est aussi s’affranchir de la galère du stationnement d’une voiture dans les zones urbaines. Bien plus facile à stationner en hypercentre, le cycle électrique est le bienvenu dans de nombreux lieux publics qui disposent d’emplacements dédiés sur lesquels l’usager peut l’attacher.

Dans le même registre, le vélo électrique peut par ailleurs être emporté dans certains transports — comme la plupart des TER, mais pas le métro, les bus et les tramways — facilitant le cyclotourisme et les déplacements interurbains. On pense aussi aux énormes parkings vélos qui sortent progressivement de terre à proximité des gares notamment, comme le parking XXL de la Gare du Nord.

Santé et bien-être : conserver une activité physique

Contrairement aux idées reçues, faire du vélo électrique, ce n’est pas pour les fainéants. Le vélo électrique est un moyen idéal pour effectuer de l’exercice de manière modéré et peut encourager les personnes moins actives à se déplacer davantage. Pédaler régulièrement contribue à améliorer la santé cardiovasculaire, à tonifier les muscles et améliore la condition physique de façon générale.

Dans un exemple plus radical, notre périple Paris – Dieppe effectué en gravel électrique en l’espace de deux jours montre à quel point le corps peut produire un effort musculaire. Pendant tout l’itinéraire du dimanche, il a été démontré que durant les 119 km parcourus, 2/3 de l’effort provenaient… de nos jambes.

Réduire le stress au quotidien : éviter les transports en commun

L’un des avantages indéniables du vélo électrique consiste à éviter les transports en commun. Souvent bondés, notamment aux heures de pointe, les transports en commun — métro, bus et tramways — peuvent être source de stress pour certaines personnes. Acquérir un vélo électrique, c’est aussi acheter la liberté de se rendre sereinement sur son lieu de travail en évitant la cohue des transports en commun. Au-delà des trajets quotidiens, pédaler en plein air le week-end permet d’améliorer l’humeur et de profiter de l’environnement.

Redécouvrir les alentours : explorer le paysage urbain

Le vélo électrique offre de nouvelles perspectives pour explorer et pour redécouvrir l’environnement. À Paris ou dans n’importe quelle autre ville, ce mode de transport procure la liberté de découvrir de nouveaux itinéraires pittoresques. Pouvoir s’arrêter à tout moment, ou pouvoir emprunter un nouveau chemin est une liberté rarement accessible en voiture, d’autant plus pour les citadins.

Découvrir de nouvelles sensations : grâce à l’assistance électrique

Pédaler à vélo électrique propose une expérience de conduite agréable et ludique. Là où un terrain nivelé peut représenter un obstacle de poids voire un frein à l’achat si vous habitez dans une zone vraiment vallonnée, choisir un VAE permet d’oublier le dénivelé positif grâce à l’assistance du moteur. Le vélo électrique promet de rendre le plaisir de rouler en toute légèreté à tous les individus : des plus actifs aux plus sédentaires.

Moins de fatigue et moins de sueur : parfait toutes les saisons

Grâce à sa motorisation propre, le vélo électrique permet de se déplacer sans effort intense, qu’importe le vallonnement de l’itinéraire. Si le vélo traditionnel apporte souvent son lot de sueur en plein été, le vélo électrique permet d’arriver à destination sans ressentir le besoin immédiat de filer sous la douche. Pour arriver au travail au sec le matin, ou rentrer chez soi dans les meilleures conditions, cela peut toujours servir.

Entretien simplifié : gérez facilement la maintenance du vélo

L’entretien d’un vélo électrique incombe beaucoup moins d’attention que celui d’une voiture ou que celui d’un scooter. En cas de problème mécanique, il est possible d’effectuer la majeure partie des réparations soi-même : changement de la chambre à air, entretien de la chaîne ou réglage des freins.

Pour les usagers qui ne souhaitent en aucun cas mettre les mains dans le cambouis, il existe de nombreux vélocistes sur tout le territoire, qui effectuent rapidement les réparations. Bref, les démarches et les coûts restent bien moins lourds qu’une voiture.