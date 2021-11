150 Go pour 7,99 €/mois seulement : voici le plus gros forfait mobile que vous trouverez pour le Black Friday

Jusqu’à lundi seulement, NRJ Mobile fait chuter le prix de son forfait mobile 150 Go au prix de 7,99 euros par mois seulement. Une belle réduction de 11 euros par mois sur ce forfait sans engagement.

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des bonnes affaires du Black Friday. Et parmi les meilleures et les dernières du week-end, le forfait mobile 150 Go de NRJ Mobile est un immanquable.

L’offre est simple à comprendre : il s’agit d’un forfait mobile en série limitée, sans engagement, qui comprend 150 Go de data en 4G, 13 Go en roaming et qui permet de conserver gratuitement son ancien numéro de téléphone. Le tout à seulement 7,99 euros par mois pendant un an. L’offre se termine lundi 29 novembre, il s’agit de ne pas tarder.

Quels sont les avantages de souscrire à ce forfait 150 Go ?

NRJ Mobile n’est pas le seul opérateur à proposer des promotions sur ses forfaits pour le Black Friday. Mais ce week-end, c’est le seul à proposer une offre avec un aussi bon rapport qualité-prix. Aucun de ses concurrents ne propose une enveloppe de data aussi généreuse que lui pour un prix aussi bas.

Voici dans le détail ce que propose le forfait 150 Go de NRJ Mobile :

150 Go de data en 4G, sur le réseau de Bouygues Telecom, que vous pouvez utiliser en mode modem ;

un prix fixe de 7,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois de souscription ;

les SMS, les MMS et les appels illimités vers et depuis la France et le reste de l’Europe et des DOM ;

aucun engagement, vous pouvez changer de forfait quand vous voulez.

Ce forfait propose donc une belle enveloppe de 150 Go de data en 4G par mois. Ces 150 Go peuvent être utilisés comme vous le voulez. Ils permettent aussi bien de regarder des films et séries sur Netflix, que de télécharger de gros fichiers ou encore d’être partagés en Wi-Fi avec le mode « partage de connexion » de votre téléphone pour se connecter à Internet sur un ordinateur.

Et si vous partez à l’étranger ou en vacances dans les prochaines semaines ou mois, il faut savoir que ce forfait NRJ Mobile garantit en plus 13 Go de données en itinérance dans les pays de l’Union européenne ainsi que dans les DOM.

Pourquoi ce forfait est-il aussi abordable ?

Habituellement proposé à 18,99 euros par mois, pendant le Black Friday, ce forfait 150 Go bénéficie donc d’une belle réduction de 11 euros. L’offre est d’ailleurs ouverte à tous les nouveaux clients de NRJ Mobile, que ce soit avec un nouveau numéro de téléphone ou pour ceux qui veulent conserver leur ancien numéro.

Si NRJ Mobile propose des tarifs aussi bas, c’est parce que NRJ Mobile est ce que l’on appelle un MVNO (Mobile Virtual Network Operator, ou opérateur virtuel en français). Il loue le réseau d’un quatre grands opérateurs français et n’a donc pas à supporter le coût des infrastructures, mais propose les mêmes avantages qu’eux.

Notez également que ce tarif de 7,99 euros par mois est valable pendant 12 mois. Passé un an, le forfait 150 Go retrouve son tarif habituel de 18,99 euros par mois.

Comment souscrire à ce forfait mobile ?

L’abonnement à ce forfait se fait très simplement en quelques étapes. Il suffit pour cela de remplir le formulaire d’informations comprenant notamment :

votre adresse postale pour vous envoyer une carte SIM ;

vos coordonnées bancaires pour le prélèvement automatique du forfait ;

et votre numéro RIO (relevé d’identité opérateur) qui vous permet de conserver et transférer votre ancien numéro de téléphone sur votre nouvelle carte SIM. Pour l’obtenir, il suffit d’appeler le 3179.

Une fois la commande validée, un mail vous confirmant votre souscription au forfait NRJ Mobile 150 Go pour 7,99 euros par mois vous sera envoyé. Votre nouvelle carte SIM arrivera enfin quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres.

NRJ Mobile se charge ensuite de résilier votre ancien forfait à votre place. Vous n’avez donc plus rien à faire que d’attendre.

Un iPhone 11 reconditionné avec un forfait 100 Go pour 29,99 euros par mois seulement

NRJ Mobile propose aussi un deuxième forfait très intéressant pour le Black Friday : un forfait 100 Go à 29,99 euros par mois (avec un engagement de 24 mois) associé à un iPhone 11 (64 Go) reconditionné vendu 29,99 euros seulement.

Le principe de ce forfait est très intéressant : en y souscrivant, NRJ Mobile vous propose d’acheter un iPhone 11 reconditionné 64 Go au prix de 29,99 euros. Le téléphone est associé à un forfait de 29,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. Contrairement à ce que proposent les autres opérateurs, il n’y a aucune mensualité supplémentaire. Enfin, à la fin des deux ans, l’iPhone 11 vous appartient. Vous n’avez pas à le rendre à NRJ Mobile.

Ce forfait 100 Go est très intéressant. Il comprend :

100 Go de data en 4G, sur le réseau de Bouygues Telecom ;

23 Go de data pour le roaming ;

les SMS, les MMS et les appels illimités vers et depuis la France et le reste de l’Europe et des DOM ;

Un prix fixe de 29,99 euros par mois pendant 24 mois.

Une bonne occasion d’acquérir un smartphone aux performances excellentes et d’étaler son paiement sur deux ans avec un forfait généreux en data. Cet iPhone 11 est reconditionné en bon état. Cela signifie que l’écran peut avoir des rayures invisibles quand l’appareil est allumé, mais elles ne sont pas perceptibles au toucher. Il est possible que quelques rayures légères soient visibles sur la coque et que des petits impacts soient visibles sur les tranches.