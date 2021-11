Forfait mobile : à partir de 10 euros, RED lance ses offres Black Friday (jusqu’à 300 Go !)

Pour le Black Friday, RED sort l’artillerie lourde avec trois forfaits mobiles chargés en data à un prix VRAIMENT réduit. De 100 à 300 Go de data, vous trouverez forcément votre bonheur dans ces offres à prix cassé.

À quelques heures du Black Friday, RED frappe fort au milieu de la guerre des prix que se livrent les opérateurs. Le géant des télécoms lance un trio d’offres mobiles particulièrement généreuses en données 4G, le tout sans faire exploser vos économies.

Que vous ayez besoin de 100, 200 voire 300 Go, vous ne débourserez pas plus de 15 euros par mois. L’offre la plus généreuse de RED est facturée 14 euros mensuels. Mais dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Voici dans le détail les offres proposées par RED dès ce soir :

Le forfait 100 Go est à 10 euros par mois.

Le forfait 200 Go est à 12 euros par mois.

Le forfait 300 Go est à 14 euros par mois.

Pour bien comprendre l’offre BIG RED

Que comprend le forfait mobile BIG RED ?

Pour le Black Friday, RED ne lésine pas sur l’enveloppe data de son forfait mobile. Chaque mois, vous avez accès à 100 Go, 200 Go ou 300 Go de données 4G. Une quantité de data qui vous permet de consommer allègrement du contenu en streaming, puisque cela représente près de 155 heures de visionnage sur Netflix ou Prime Video en bonne qualité. Sans oublier le téléchargement, le partage de connexion, ou l’accès à Internet à l’aide d’une box 4G, RED vous permet de faire ce que vous voulez de votre enveloppe de data.

Le forfait mobile BIG RED en série limitée Black Friday garantit aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Il offre aussi 12 Go de données en itinérance à utiliser dans ces destinations.

Combien coûte le forfait 100 Go ?

Le forfait mobile 100 Go de RED est unique en son genre. Son prix aussi. L’offre 100 Go de RED se paye le luxe de n’être qu’à 10 euros par mois. Un tarif jamais vu auparavant pour une offre avec une telle enveloppe data.

Ce forfait est sans engagement. Cela vous permet de jouir d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Pourquoi choisir un forfait RED ?

Le forfait 100 Go n’est pas la seule offre de la gamme BIG RED. Un forfait 200 Go pour seulement 12 euros par mois est également disponible pour celles et ceux qui cherchent une offre plus généreuse en data.

Mieux, l’opérateur lance même un forfait mobile colossal de 300 Go facturé seulement 14 euros par mois, avec 15 Go de données en itinérance. Une offre inédite en France qui garantit jusqu’à 456 heures de visionnage de contenu en streaming tous les mois.

Quel que soit le forfait choisi, RED s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Un débit idéal pour profiter du jeu en ligne ou du contenu en streaming sans le moindre ralentissement.

Les prix des forfaits sont également un argument indéniable. Des offres de ce type sont souvent proposées entre 35 et 50 euros. Avec en prime un engagement d’un ou deux ans. Les forfaits BIG RED affichent un prix sous la barre des 25 euros, le tout sans le moindre engagement.

Comment souscrire au forfait Black Friday de RED ?

Comme toujours, RED vous accompagne dans vos démarches pour changer de forfait. Lors de la souscription sur son site, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre ligne actuelle. Dans la foulée, l’opérateur se charge également de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Sachez aussi qu’un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine. La nouvelle carte SIM est ainsi livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact.