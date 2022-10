MG5 vs. Hyundai Kona : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La nouvelle venue dans le monde des voitures électriques, la MG5, vient se frotter à l’une des références du marché, la Hyundai Kona. Voyons laquelle des deux est faite pour vous.

Dans le monde des SUV électriques, la Hyundai Kona fait toujours partie des références proposant un très bon rapport qualité prix. Restylée récemment, elle a su garder un design en phase avec son époque, mais la concurrence s’organise.

Nous avons choisi de confronter la MG5 à la Hyundai Kona, bien qu’elles ne soient pas dans la même catégorie. Le break électrique du groupe MG va-t-il prouver qu’il est le bon choix face au SUV compact coréen ?

Fiches techniques des MG5 et Hyundai Kona

Dimensions, poids et design extérieur

Efficace, discrète et sans fioriture, tels sont les maîtres-mots de la MG5 vue de l’extérieur. En effet, bien que les breaks électriques ne soient pas légion, on ne garde pas un souvenir persistant du passage d’une MG5 devant nos yeux. Attention, elle n’est pas vilaine pour autant, mais force est de constater qu’aucune caractéristique esthétique particulière n’est à retenir.

Les dimensions de la MG5 en font un atout au niveau de l’espace à bord par rapport à la Hyundai Kona, bien plus petite : 4,60 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,51 mètre de long pour la MG5 contre 4,21 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,57 mètre de haut pour le Hyundai Kona.

Résolument SUV des dimensions à l’allure extérieure, le Hyundai Kona est aisément reconnaissable grâce à sa signature lumineuse avant, du plus bel effet. Son gabarit court souligne sa hauteur, notamment de profil, mais selon les coloris choisis il est assez agréable à l’œil.

Bien qu’il soit difficile de désigner un clair vainqueur sur un point aussi subjectif que le design, nous donnons l’avantage au Hyundai Kona face à la MG5.

À l’intérieur

En ouvrant la porte de la MG5, on est accueilli par un intérieur plutôt satisfaisant, avec des matériaux corrects et un agencement qui semble réfléchi. Une grosse console centrale vient séparer les deux passagers à l’avant, le tout dans une ambiance moderne.

Une impression de cockpit est bien présente lorsque l’on prend place au volant, mais on sent rapidement que le plancher est très haut, peut-être trop haut pour que les grands gabarits soient à leur aise. L’arrière donne un sentiment similaire, ce qui nous pousse à penser que les grands trajets ne seront pas des plus agréables pour les passagers de la seconde rangée.

En tant que break, la MG5 propose un volume de coffre digne de ce nom (479 litres, et 1367 litres en abaissant les sièges), nous regrettons cependant l’absence de plancher plat en rabaissant les sièges arrière, qui est habituellement un signe distinctif de ce segment.

Avec près de quarante centimètres de moins, le Hyundai Kona n’offre pas de volume de coffre comparable, malheureusement. Ce ne sont que 332 litres qui sont offerts à l’arrière du Kona, ce qui est un peu juste pour les trajets en famille.

Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid L’intérieur du Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

La console centrale du Hyundai Kona est bien pensée pour disposer de quelques rangements pratiques, et l’intérieur est qualitatif. Globalement, l’ergonomie matérielle est soignée et la place à l’arrière reste correcte malgré la petite taille. Toutefois, du fait de l’espace de coffre trop restreint, le point sur l’habitabilité va à la MG5.

Technologies embarquées

MG a décidé de rester classique au niveau de son infodivertissement, avec un combiné d’écrans qui ne surprend pas : un petit derrière l’écran pour l’instrumentalisation, et un plus grand, au format paysage, au centre de la planche de bord.

L’interface est simple d’utilisation, mais la réactivité n’est pas parmi les meilleures du marché, malheureusement. Une application mobile compagnon est proposée, et Android Auto/Apple CarPlay sont bien de la partie.

En ce qui concerne les assistances à la conduite, nous retrouvons ce qui est aujourd’hui assez habituel sur des véhicules du segment au niveau de la MG5 : régulateur de vitesse adaptatif, avertissement de collision frontale, freinage automatique d’urgence, assistant à la conduite dans les embouteillages, aide au maintien dans la voie, avertissement de changement de voie ou encore une reconnaissance des panneaux de signalisation.

Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le tableau de bord // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Sur le Hyundai Kona, le système d’infodivertissement semble mieux pensé pour les véhicules électriques, avec notamment une visualisation des stations de recharge qui sont proches, ou bien la vue détaillée de la consommation selon les équipements qui consomment.

Les assistances à la conduite ne sont pas en reste, puisqu’on retrouve une assistance active au maintien de voie et un régulateur de vitesse adaptatif, de quoi proposer une conduite semi-autonome de niveau 2.

Nous donnons toutefois l’avantage à la MG5 au niveau des technologies embarquées grâce à sa botte secrète : le V2L. Cela lui offre une polyvalence que l’on aimerait voir plus souvent, en ayant la capacité de se transformer en batterie portable géante pour alimenter des ordinateurs, charger un vélo électrique, ou tout autre chose que l’on aimerait brancher.

Sur la route

Au volant de la MG5, nous pourrions résumer cela en points : deux routes, deux ambiances. En effet, si le milieu urbain lui va à ravir, et qu’elle sait tirer parti de ses atouts pour s’insérer dans la circulation de nos villes, elle se montre moins agréable sur le réseau secondaire. Après quelques tours de roue, comme nous l’avions signalé dans notre récent test, la mollesse de la suspension combinée à sa position haute provoque une prise de roulis trop marquée.

Tout n’est pas à jeter pour autant, bien au contraire, notamment pour un usage urbain où elle est très agréable grâce à ses différents réglages de freinage régénératif. Malheureusement toutefois, pour celles et ceux qui auraient aimé parcourir de longs trajets avec, nous avons noté que la position de conduite a tendance à fatiguer les jambes, qui sont trop hautes par rapport aux sièges. Attention aux grands gabarits au volant de la MG5.

Le Hyundai Kona quant à lui fait ce que le constructeur maîtrise bien sur le véhicule électrique, en optimisant la consommation et en proposant une conduite très plaisante.

Hyundai Kona electric Le Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

S’il reste un petit SUV, le Kona est rigoureux et confortable, et comblera probablement les attentes de ses futurs acquéreurs. Nous avions d’ailleurs testé la version 2020, dont vous pouvez lire l’essai ici. Logiquement, nous donnons le point au Hyundai Kona sur le plan du comportement routier.

Les différentes motorisations proposées

Deux configurations de MG5 sont au catalogue, correspondant à deux batteries différentes :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 61 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, vitesse maximale de 185 km/h.

Pour la Hyundai Kona Electric, deux configurations différentes sont également proposées :

Traction avec batterie de 39 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 9,9 secondes, vitesse maximale de 155 km/h ;

Traction avec batterie de 64 kWh : moteur avant de 150 kW, 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 167 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Deux batteries sont proposées sur la MG5, avec 50 ou 61 kWh disponibles. La plus petite affiche jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie WLTP, là où la plus grosse pousse le curseur à 400 kilomètres. Avec un chargeur embarqué de 11 kW sur les deux versions, le remplissage de la batterie dure entre cinq et six heures sur une borne de recharge en courant alternatif, contre jusqu’à 30 heures sur une prise domestique.

Concernant la charge rapide, MG annonce un 0 à 80 % en 40 minutes sur les deux configurations. Ce qui change est la puissance maximale admise, qui est de 87 kW pour la batterie de 61 kWh, et 70 kW pour la batterie de 50 kWh.

Le Hyundai Kona, de son côté, offre une autonomie de 305 kilomètres pour la batterie de 39 kWh, et 484 kilomètres pour la batterie de 64 kWh. Le chargeur embarqué est limité à 7 kW sur la petite batterie, et monte à 11 kW sur la plus grosse, assurant dans les deux cas un plein intégral en environ six heures sur une wallbox adaptée.

La charge rapide est bien de la partie, avec une charge de 10 à 80 % annoncée en 48 minutes par le constructeur dans des conditions idéales sur une borne 100 kW (ou même sur une 50 kW sur la version 39 kWh). Du fait des similitudes entre les deux véhicules, c’est un match nul sur le plan de la recharge et de l’autonomie.

Prix

MG frappe toujours fort avec ses véhicules électriques : la MG5 n’est pas une exception. Le prix à payer pour rouler en MG5 en tenant compte du bonus écologique est de 26 990 euros pour la petite batterie, et 3 000 euros de plus pour la batterie de 61 kWh.

Hors bonus écologique, la gamme s’étend de 32 990 à 39 140 euros, ce qui est bien mieux placé que le Hyundai Kona. En effet, le Kona d’entrée de gamme est affiché à 36 900 euros, et les configurations les plus onéreuses dépassent la barre des 48 500 euros. Exclues du bonus écologique maximal pour les versions les plus haut de gamme, la différence de prix à payer par rapport à la MG5 la plus haut de gamme peut atteindre 14 000 euros.

Laquelle choisir entre la MG5 et la Hyundai Kona ?

Au moment du bilan, le choix d’une gagnante entre la MG5 et la Hyundai Kona n’est pas évident. Sur le papier, aucune ne manque d’atouts, et en pratique, il est possible de comparer certaines configurations entre elles.

En termes d’autonomie sur l’entrée de gamme, l’avantage ira largement à la MG5, qui propose d’aller plus loin pour moins cher, tout en offrant davantage de volume de coffre.

Toutefois, pour celles et ceux qui cherchent un véhicule capable de tailler la route, et donc rouler avecune batterie plus conséquente, le Kona et sa batterie de 64 kWh sont disponibles à partir de 41 700 euros, contre 35 990 euros pour la MG5 et sa batterie de 61 kWh. Les quelque 6 000 euros séparant les deux véhicules permettent au Kona d’afficher 20 % d’autonomie en plus, ce que les gros rouleurs apprécieront lors de leurs grands trajets.

Mais en termes de rapport prix/prestations, comme souvent avec MG, il est difficile de ne pas mettre la MG5 comme grand vainqueur de ce comparatif.

