Renault 5 E-Tech vs. Peugeot e-208 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Duel de petites voitures électriques françaises aujourd'hui, avec d'un côté la toute nouvelle Renault 5 E-Tech et de l'autre la Peugeot e-208, renouvelée fin 2023. Voyons si la marque au losange peut frapper fort en face de l'une des meilleures ventes en France sur le segment depuis des années.

La Renault 5 E-Tech va tenter de se faire remarquer sur le marché de l’électrique, en prouvant qu’elle n’est pas juste un beau design. Le segment des citadines électriques va sans aucun doute être chamboulé en 2024, et l’engouement qu’a suscité la Renault 5 E-Tech au salon de Genève montre que les intéressés sont nombreux.

Bien entendu, c’est loin d’être la seule citadine électrique intéressante en 2024, et c’est une autre française que l’on choisit pour ce face-à-face : la Peugeot e-208. Entre design, habitabilité, confort et bien entendu autonomie et prix, voyons laquelle des deux est la meilleure voiture électrique.

Fiches techniques des Renault 5 E-Tech et Peugeot e-208

Modèle Renault 5 E-Tech électrique Peugeot e-208 (2024) Dimensions 3,92 m x 1,77 m x 1,5 m 4,055 m x 1,74 m x 1,43 m Puissance (chevaux) 150 chevaux 156 chevaux 0 à 100km/h 8 s 8,2 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 150 km/h 150 km/h OS embarqué Android Automotive OS N/C Taille de l'écran principal 10 pouces 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 25000 euros 33830 euros Prix 40 400 € Fiche produit Fiche produit Voir l'essai

Dimensions, poids et design extérieur

Disons-le d’avance : la Renault 5 E-Tech remporte le point du design extérieur. Il n’y a pas vraiment de lutte, tant Renault a réussi à rester fidèle au concept révélé il y a déjà de nombreuses années. Nous pouvons difficilement parler d’un vent de fraicheur pour une voiture qui rappelle son homologue des années 70, mais force est de constater que l’allure globale est très atypique, et ça fait du bien.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI Renault 5 Iconic Bleu, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI

Le look rétro-moderne de la Renault 5 E-Tech tranche avec celui, plus habituel, de la Peugeot e-208. Maintenant bien ancrée dans le paysage automobile français, la 208 sous toutes ses formes passe bien plus inaperçue. Ce n’est pas pour autant que la Peugeot e-208 est vilaine, bien au contraire, mais elle est somme toute assez discrète.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

En termes de dimensions, la Renault 5 E-Tech est plus petite de presque 15 centimètres (3,92 mètres de long contre 4,06 pour la Peugeot e-208), alors que les deux sont au coude à coude en largeur (1,77 mètre pour la Renault et 1,75 pour la Peugeot).

Enfin, sur la balance, la Peugeot e-208 affiche 1 405 kilogrammes contre entre 1 350 et 1 450 pour la citadine de la marque au losange selon la taille de la batterie.

À l’intérieur

La proposition de Renault avec sa R5 E-Tech est d’allier le côté rétro en jouant avec certains codes rappelant la R5 d’antan au modernisme d’un habitacle high-tech. Au final, c’est assez réussi et on retrouve un intérieur coloré, qui sort de l’ordinaire.

Renault 5 Iconic Jaune, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Yann / DPPI Renault 5 Iconic Jaune, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Yann / DPPI Renault 5 E-Tech // Source : Renault Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault Renault 5 E-Tech Electric // Source : Robin Wycke pour Frandroid

En termes d’espace disponible, avec une longueur amputée de 14 centimètres, on peut s’attendre à ce que la Renault 5 E-Tech affiche un volume de coffre inférieur. C’est tout le contraire, avec 326 litres de coffre sous la tablette pour la R5 électrique contre 309 litres pour la Peugeot e-208. En pratique, ça signifie que le retour de courses sera un peu plus simple dans l’une que dans l’autre, mais la différence est marginale.

Le poste de conduite de la Peugeot e-208 ne change pas en 2024, avec toujours ce point négatif sur la visibilité des compteurs selon la taille du conducteur avec le cockpit de la marque. Pour rappel, Peugeot a choisi de proposer un petit volant et des compteurs en hauteur, mais la jante de ce dernier peut parfois masquer certaines informations des compteurs selon la taille et la position de conduite du conducteur.

Les matériaux utilisés sont toutefois de bonne facture, avec des boutons physiques, bien que l’on regrette encore l’utilisation des touches tactiles pour la navigation sur l’écran principal qui ne sont pas très ergonomiques.

Là encore, nous sommes tentés de donner le point à la Renault 5 E-Tech pour son côté qui sort de l’ordinaire, sans pour autant sacrifier le volume utile ou l’ergonomie.

Technologies embarquées

L’infodivertissement s’améliore en 2024 sur la Peugeot e-208, qui propose un écran tactile de 10 pouces dès l’entrée de gamme. La navigation est globalement fluide, mais l’ergonomie laisse vraiment à désirer.

En face, Android Automotive est disponible sur la Renault 5 E-Tech, et c’est à ce jour le mètre étalon de ce que l’on retrouve en infodivertissement. Malheureusement, l’entrée de gamme doit se contenter du système OpenR Link sans l’interface Google.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault Renault 5 Iconic Jaune, Preshow Renault from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Yann / DPPI

Sur les deux véhicules du jour, toutes les versions disposent d’Apple CarPlay et Android Auto pour palier les manques des systèmes embarqués. Malheureusement pour Peugeot, il n’y a pas de planificateur d’itinéraires nativement sur l’e-208, alors que c’est bien le cas sur la Renault 5 E-Tech.

Enfin, en termes d’assistances à la conduite, saluons les efforts de Renault et Peugeot qui incluent un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au centrage dans la voie sur les deux citadines. De quoi proposer une conduite semi-autonome de niveau 2.

Le point va là encore à la Renault 5 E-Tech pour l’intégration d’Android Automotive et du planificateur d’itinéraires embarqué.

Les différentes motorisations proposées

Trois versions de Renault 5 E-Tech sont proposées d’après la brochure de Renault, mais sans connaître le détail de toutes les motorisations. Il y aura un moteur de 70, un de 90 et un de 110 kW, et c’est ce dernier qui est mis en avant. Nous avons récapitulé ici toutes les versions encore méconnues.

Moteur de 110 kW : 150 ch, batterie de 52 kWh, 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et vitesse maximale de 150 km/h

Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI

La Peugeot e-208, quant à elle, est proposée dans deux configurations différentes selon le niveau de finition :

GT , moteur de 156 ch, traction avec batterie de 51 kWh (dont 48,1 kWh réellement utilisables) : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ;

, moteur de 156 ch, traction avec batterie de 51 kWh (dont 48,1 kWh réellement utilisables) : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ; Autres finitions, moteur de 136 ch, traction avec batterie de 50 kWh (dont 46,3 kWh réellement utilisables) : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 150 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Comme la R5 électrique n’est pas encore sur la route, il faut croire la brochure de Renault pour l’autonomie comme pour la recharge. Deux batteries sont au programme : une de 52 kWh, la seule disponible au lancement, et une de 40 kWh, disponible un peu plus tard.

L’autonomie WLTP annoncée est de 400 kilomètres pour la grosse batterie et de 300 km pour la petite. La charge rapide plafonne à 100 kW dans le meilleur des cas, de quoi passer de 15 à 80 % en 30 minutes. La charge lente atteint 11 kW, assurant de remplir la voiture à la maison en 4 à 6 heures.

Petit point supplémentaire, certaines versions de Renault 5 E-Tech auront la charge bidirectionnelle, avec la promesse de potentiellement diviser par deux la facture pour la recharge. Nous avons détaillé les calculs dans cet article.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Du côté de la Peugeot e-208, la batterie de 51 kWh assure une autonomie allant jusqu’à 410 kilomètres WLTP. Charger de 20 à 80 % sur une borne rapide (100 kW ou plus) se fait en 30 minutes en conditions idéales. La batterie de 50 kWh propose jusqu’à 363 km d’autonomie WLTP ; la recharge est logiquement un peu plus rapide, avec un 20-80 % effectué en 25 minutes.

Le chargeur embarqué est de 7 kW, avec une option permettant de charger à 11 kW en triphasé, ce qui assure de récupérer une batterie complète en 5 à 8 heures. Lors de notre essai de la Peugeot e-208 millésime 2024, nous avons noté des consommations en baisse par rapport aux précédentes versions, ce qui est une bonne surprise.

On retrouve beaucoup de similitudes entre les deux, mais avec la charge bidirectionnelle en faveur de la Renault 5 E-Tech, le point lui revient.

Prix

Moins de 25 000 euros, c’est la promesse qui n’est pour le moment pas réelle avec la Renault 5 E-Tech. En effet, nous avons appris que les versions disponibles au lancement ne seraient que les plus haut de gamme, ce qui signifie probablement un tarif bien plus élevé. Nous pouvons anticiper entre 30 000 et 35 000 euros pour le haut du panier, sans compter le bonus écologique auquel elle sera éligible. Les tarifs définitifs seront connus avant l’été, assure Renault.

Dans un second temps (en 2025), l’entrée de gamme avec une batterie de 40 kWh et un tarif plus doux de 25 000 euros devrait voir le jour, mais pour l’instant, ce n’est pas au catalogue. Attention cependant : cette version devra faire sans beaucoup d’équipements, et notamment de charge rapide !

La Peugeot e-208 de son côté est bien disponible dès maintenant, pour 34 100 euros en tarif de départ. Comptez presque 4 000 euros de plus pour la version GT, qui est bien mieux équipée. Ces tarifs s’entendent hors bonus écologique, qu’il faut donc déduire pour avoir un prix à payer par le client final.

Laquelle choisir entre la Renault 5 E-Tech et la Peugeot e-208 ?

Au moment du bilan, le seul avantage que l’on peut trouver à la Peugeot e-208 à cette heure est le fait qu’elle soit disponible à la commande, contrairement à la Renault 5 E-Tech. Mais dès le mois de mai, Peugeot aura fort à faire pour rivaliser avec la nouvelle venue de la marque au losange.

Nul ne sait pour le moment si les tarifs de la Peugeot e-208 ne vont pas être revus à la baisse lors de l’annonce officielle de sa rivale, sans quoi les ventes pourraient en pâtir. Ce qui est sans doute le plus inquiétant pour la suite est l’absence d’une concurrente à la moins chère des Renault 5 E-Tech du côté de Peugeot, puisque c’est sans doute celle-ci qui sera la plus populaire l’année prochaine.

En attendant, on considère bel et bien la Renault 5 E-Tech comme la gagnante de ce comparatif.