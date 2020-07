Annonces Xiaomi en pagaille, recharge rapide 125 W et piratage de Twitter – Les actualités de la semaine

La semaine a été chargée en actualités du côté de la Tech avec notamment de très nombreuses annonces de produits chez Xiaomi, la présentation de charges rapides à plus de 100 W et le piratage de Twitter. Résumé !

Alors que les juillettistes partent en vacances et que la Covid-19 reprend une tournure inquiétante, l’actualité Tech ne s’arrête pas et continue à abreuver les enthousiastes en continu. Cette semaine a été particulièrement chargée et voici les principales informations qu’il fallait retenir.

Xiaomi étend toujours plus son catalogue

Connu pour être présent sur de nombreux marchés, Xiaomi a tenu une conférence le mercredi 15 juillet pour dévoiler les nouveaux produits à venir dans son écosystème. C’était dense, avec des produits pour tous les goûts.

Au programme, nous avons eu droit à 3 nouvelles trottinettes électriques, une clé Android TV prometteuse pour concurrencer le Chromecast et la Shield TV, des écouteurs true wireless à tout petit prix, une nouvelle itération du Mi Band, le bracelet connecté phare du constructeur, un moniteur PC incurvé pour gamers et de nouveaux smartphones d’entrée de gamme.

La recharge rapide s’accélère

Alors que Xiaomi — toujours — impressionnait la semaine dernière avec son chargeur 120 W, le groupe BBK Electronics a décidé de lui faire de l’ombre. Deux annonces ont ainsi été réalisées autour d’une charge rapide à… 125 W.

C’est Oppo qui a dégainé le premier en dévoilant rapidement sa charge rapide 125 W pour passer de 0 à 100 % de batterie en 20 minutes seulement avec un accumulateur de 4000 mAh. Plus encore, la marque récemment arrivée en France a également présenté par la même occasion son chargeur sans fil à 65 W, plus rapide donc que la majorité des chargeurs filaires des autres constructeurs.

Le lendemain, c’était au tour de Realme, sa marque sœur, de présenter l’UltraDART 125 W. Aucune surprise ici, il s’agit de la même technologie renommée, les deux entreprises partageant la même R&D. Realme a néanmoins donné davantage de détails techniques sur le fonctionnement de ce protocole de charge.

Twitter a été piraté

Coup dur pour Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi : des célébrités et autres comptes certifiés ont commencé à publier des scams pour une arnaque au Bitcoin. En quelques minutes, les malfaiteurs ont ainsi récupéré plus de 100 000 euros en cryptomonnaies ; une opération plutôt rentable donc.

Paniqué, Twitter a rapidement bloqué certaines fonctionnalités pour les comptes dotés d’une petite marque bleue pour éviter la propagation de l’arnaque. On apprenait quelques heures plus tard que les accès d’administration de certains employés de la firme à l’oiseau bleu avaient été corrompus, voire revendus.

Les soldes d’été ont débuté

Les soldes d’été sont là et c’est un bon moyen de vous faire plaisir à moindre coût si vous aviez prévu d’acheter du matériel Tech. Pour éviter les fausses bonnes affaires, nous vous avons condensé le meilleur des bons plans du moment.