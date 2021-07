Pendant les soldes, le Realme 8 compatible 5G chute sous les 200 euros

Annoncé il y a peu, le Realme 8 5G est une nouvelle solution entrée de gamme qui prend en charge la 5G tout en délivrant des caractéristiques techniques intéressantes. À l'occasion des soldes d'été, il devient plus abordable en passant sous les 200 euros.

Avec une concurrence assez rude, la marque Realme continue son offensive sur le segment de l’entrée de gamme avec un smartphone compatible 5G à moins de 250 euros, le Realme 8. Il offre de belles choses pour ce prix : une batterie endurante, de belles performances et un appareil photo de 48 mégapixels. Ce smartphone a tout pour plaire, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de 14% pendant les soldes d’été.

Les caractéristiques du Realme 8 5G

Un écran IPS LCD à 90 Hz

La puissance du Dimensity 700

Une bonne autonomie et la charge rapide 30 W

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Realme 8 en version 4+64 Go est aujourd’hui proposé à 196,95 euros sur Amazon et Cdiscount.

Le smartphone 5G le plus abordable

Le Realme 8 5G aborde un design quelque peu différent, par rapport aux deux autres smartphones de la gamme. À commencer par son écran ; qui passe de 6,4 pouces à 6,5. Il a fallu faire quelques concessions sur ce modèle, on a donc un écran IPS LCD affichant une définition Full HD+ qui se montre très bon, avec des couleurs justes, une bonne luminosité, et un excellent contraste.

Pour oublier l’absence de l’AMOLED, l’écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz assurant ainsi une expérience fluide au quotidien. Une fois retourné, le smartphone offre un look bien plus sobre grâce à la disparition du slogan « DARE TO LEAP ». Ce modèle laisse place à un dos brillant avec un effet miroir plus appréciable.

Un SoC puissant pour le prix

Avec le déploiement de la 5G, Realme a souhaité équiper son smartphone du tout nouveau SoC MediaTek Dimensity 700, avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, l’expérience utilisateur sera évidemment fluide sur cette tranche de prix, que ce soit pour le multitâche ou les jeux gourmands dans des conditions graphiques toutefois revues à la baisse. De plus vous profiterez de la dernière mise à jour Android 11, avec l’interface claire et sobre : Realme UI 2.0.

Une batterie massive

Quant à son autonomie, le Realme 8 5G ne fait pas chou blanc sur cette partie. Il embarque une imposante batterie de 5 000 mAh et s’aligne ainsi avec la concurrence. Vous pourrez tenir aisément toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. On appréciera la compatibilité du smartphone avec la charge rapide jusqu’à 30 W car grâce à cela le Realme 8, récupérera des pourcentages rapidement. De plus, la présence de la technologie Smart 5G permettra d’économiser la batterie, en passant de la 4G à la 5G et inversement.

Une qualité photo au rendez-vous

Pour finir, côté de la photo, il possède un triple capteur photo. Contrairement au Realme 8 classique, son capteur principal est de 48 mégapixels, avec une lentille 6P ouvrant à f/1,8. On perd un peu en définition, mais la qualité photo est au rendez-vous. Cependant, il manque de polyvalence avec l’absence de l’ultra grand-angle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 8 5G.

