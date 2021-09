Ce smartphone devient plus intéressant que le Redmi Note 10 5G grâce à cette offre

Le Realme 8 5G est un smartphone qui concurrence directement le Redmi Note 10 5G de Xiaomi, mais il devient aujourd'hui beaucoup intéressant que son rival chinois. En effet, Cdiscount le propose actuellement à seulement 159 euros au lieu de 229 euros au lancement.

La marque Realme a réussi à s’implanter en France avec des smartphones de qualité qui apportent, quelques fois, un meilleur rapport qualité-prix que Xiaomi. C’est en ce moment le cas avec le Realme 8 5G, concurrent du Redmi Note 10 5G, qui voit son prix perdre 70 euros pour devenir plus abordable que son rival chinois.

Ce qu’il faut retenir du Realme 8 5G

Un écran Super AMOLED à 90 Hz

La bonne autonomie et la charge rapide 30 W

Les performances correctes, sans oublier la compatibilité 5G

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Realme 8 5G (avec 64 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à 159 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 8 5G.

Un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix

Le Realme 8 5G est un smartphone vraiment intéressant pour son prix en promotion. Il propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est quasi impossible de trouver mieux à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ensuite, il embarque un SoC MediaTek Dimensity 700 avec 6 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur fluide en toute circonstance, avec même la possibilité de lancer quelques jeux du Play Store.

De plus, ce smartphone 5G pourtant très abordable tourne actuellement sous Android 11 avec l’interface Realme UI 2.0. Ce n’est pas tout, puisque son autonomie est également exemplaire grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh qui permet à l’appareil de tenir jusqu’à deux jours, si votre utilisation est modérée. Et en cas de besoin, la charge rapide de 30 W vous permettra de récupérer rapidement des pourcentages.

Un appareil photo de 48 mégapixels convaincant

La qualité photo de son capteur principal de 48 mégapixels avec une lentille 6P ouvrant à f/1,8 semble au rendez-vous, même si l’on perd un peu en définition par rapport au capteur 64 mégapixels du Realme 8 classique. Cependant, la polyvalence n’est pas convaincante avec l’absence pure et simple de l’ultra grand-angle. On retrouve seulement deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun, l’un pour le portrait en noir et blanc et l’autre pour la macro.

Besoin de comparer avec la concurrence ?

Si vous ne nous croyez pas lorsqu’on affirme que vous ne trouverez aujourd’hui pas mieux que le Realme 8 5G à 179 euros, vous pouvez toujours consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros afin de découvrir quels autres choix vous avez pour approximativement le même prix.