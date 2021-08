Oppo Reno 4 Z : grosse réduction de 150 euros pour ce smartphone compatible 5G

Si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone 5G à un prix relativement abordable, le Reno 4 Z de la marque Oppo pourrait correspondre à vos attentes. D'autant plus qu'Amazon le rend encore plus accessible en faisant passer le prix du téléphone de 379 euros à seulement 229 euros.

Si vous pensiez que la 5G était réservée au segment premium, et bien sachez qu’il est tout à fait possible de se procurer un smartphone compatible avec ce réseau ultra rapide sans pour autant casser sa tirelire et même, de profiter de belles performances. C’est le cas du Oppo Reno 4 Z profitant en ce moment d’une belle réduction de 150 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 4 Z

Un écran IPS de 6,57 pouces à 120 Hz

Les bonnes performances du Dimensity 800 U

Une polyvalence photo appréciée, avec une belle qualité de jour

Lancé au prix de 379 euros, la version 8 + 128 Go du Oppo Reno 4 Z compatible 5G est disponible en promotion à 249 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 20 euros le smartphone 5G passe à seulement 229 euros.

Un smartphone beau et puissant

Le Oppo Reno 4 Z offre un design soigné et élégant. On retrouve un écran IPS LCD aux bordures fines et percé en haut à gauche logeant les deux capteurs photo. La dalle propose une diagonale de 6,57 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). On aurait aimé retrouver un écran OLED, mais Oppo se rattrape en proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité et un confort visuel optimal.

Pour fonctionner efficacement, le Reno 4 Z est propulsé par le Dimensity 800U de MediaTek épaulé par 8 Go de mémoire vive, une alternative au Snapdragon 765G de Qualcomm qui se révèle être très efficace. En plus d’apporter une compatibilité au réseau 5G, cette configuration est assez performante pour faire tourner la majorité des applications, ainsi que quelques jeux 3D, avec toutefois quelques latences qui se feront sentir lorsqu’on pousse les conditions graphiques au maximum. L’expérience utilisateur sera toutefois fluide et agréable au quotidien sous Android 10, la mise à jour vers la onzième version devrait arriver très prochainement.

Un appareil photo complet et une autonomie d’une journée

Au dos du smartphone on retrouve un quadruple capteur photo 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. Ce module assure une bonne polyvalence, en passant du mode portrait à l’ultra grand-angle jusqu’au zoom x2. Même si ce dernier n’est pas le meilleur des photophones, la qualité est correcte lorsque les conditions lumineuses sont réunies.

Quant à l’autonomie, le Reno 4 Z embarque une batterie de 4 000 mAh. Il pourra tenir une bonne journée avant de tomber en rade, selon votre consommation. La marque fournit une charge rapide de seulement 18 W pour récupérer rapidement des pourcentages. À noter qu’il possède également une prise jack.

