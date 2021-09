Le nouveau Oppo Reno 6 5G est moins cher grâce à ce code promo spécial French Days

Les French Days touchent à leur fin et pour finir cet événement en beauté le nouveau smartphone Oppo Reno 6 compatible 5G passe à 479 euros au lieu de 499 euros grâce à un code promo sur Cdiscount.

Début septembre, le constructeur Oppo présente les deux nouvelles stars de sa gamme Reno : le Oppo Reno 6 et le Reno 6 Pro. Si la version Pro se positionne comme un smartphone haut de gamme, le Reno 6, lui s’impose comme l’un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix grâce à sa fiche technique équilibrée. Et pour ce dernier jour de French Days, ce dernier est déjà en promotion avec des accessoires offerts.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Reno 6 5G

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

De bonnes performances avec le SoC MediaTeck Dimensity 900

Une charge très rapide permise par le SuperVOOC 2.0 de 65 W

Compatible avec le réseau 5G

Avec un prix de lancement à 499 euros, le smartphone Oppo Reno 6 5G dans sa version 128 + 8 Go est actuellement en promotion à 479 euros sur Cdiscount, en utilisant le code promo « 20EUROS« .

On trouve également la version Pro du Oppo Reno 6 5G à 779 euros au lieu de 799 euros sur Cdiscount, toujours avec le code 20EUROS.

Pour le lancement de sa nouvelle gamme Reno, Oppo offre jusqu’à 240 euros d’accessoires en fonction du smartphone choisi.

Un smartphone milieu de gamme réussi et performant

Le Reno 6 s’offre un relooking, et propose désormais des bords anguleux que l’on peut retrouver par exemple sur les derniers iPhone. Si toutefois vous êtes plus friands par les bords incurvés, il faudra se diriger vers le 6 Pro. Revenons-en au Reno 6 classique, son format permet une bonne prise main et reste très agréable malgré son écran d’une diagonale 6,43 pouces. Oppo l’équipe d’une dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une navigation plus fluide.

Ce smartphone assure également au niveau des performances, grâce à son processeur MediaTek Dimensity 900 couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose une expérience fluide au quotidien dépourvue de ralentissement. Cette puce est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D. Le Reno 6 tourne sur Android 11 couplé à l’interface ColorOS11, la plus aboutie du constructeur. Vous trouverez également 128 Go pour stocker vos applications, photos et vidéo.

La photo mise à l’honneur et un chargeur ultra efficace (28 minutes pour une charge complète)

Concernant la photographie, le Reno 6 intègre un triple capteur photo : 64 + 8 + 2 mégapixels. À eux trois, ils offrent une bonne polyvalence. Le constructeur a intégré quelques nouveautés notamment un mode portrait couleur IA permettant de désaturer l’arrière-plan afin de ne conserver que le sujet en couleur. Le Reno 6 possède également un mode vidéo super ralenti pouvant aller jusqu’à 960 FPS en 720p et d’une option de focus tracking pour la vidéo pour conserver dans la durée la mise au point du sujet.

Mais là où Oppo frappe fort c’est au niveau de la recharge. Si sa batterie de 4 300 mAh vous parez peu, le smartphone est compatible avec la charge SuperVOOC 2.0 65 W, qui permet de charger complètement le Reno 6 en 28 minutes environ. C’est l’une des charges rapides les plus efficaces du marché. En quelques minutes, vous aurez déjà largement de quoi repartir pour une soirée, vous ne serez jamais en rade de batterie, ou du moins seulement pendant 30 minutes.

