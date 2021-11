Cdiscount propose une offre à ne pas manquer pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Le Xiaomi Mi 11 Lite représente le milieu de gamme pour le célèbre constructeur de smartphones chinois. Une version allégée du flagship au même nom donc, mais qui a bien des choses à offrir avec un tarif attractif. Il est d'ailleurs actuellement proposé au meilleur prix sur Cdiscount : 270 euros au lieu de 399 euros.

Bien que des modèles haut de gamme attirent de plus en plus de personnes, on ne peut pas toujours mettre plus de 500 euros dans un smartphone. C’est pourquoi Xiaomi décline ses appareils en plusieurs versions afin de convenir à toutes les bourses. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G offre une fiche technique complète pour un prix bien moins élevé qu’un flagship, surtout en ce moment puisqu’il bénéficie d’une réduction de 130 euros.

Les points forts du Xiaomi Mi 11 Lite

L’écran AMOLED à 90 Hz

Le puissant Snapdragon 780G

Le triple capteur photo : 64 + 8 + 5

La compatibilité au réseau 5G

Lancé au prix de 399 euros, la version 5G du Xiaomi Mi 11 Lite 128 Go est disponible en promotion à 320 euros sur le site Cdiscount, mais grâce à une ODR d’une valeur de 50 euros, son prix chute à seulement 270 euros.

Une version allégée réussie du flagship 2021

Ce smartphone vient compléter la famille Mi 11 et se positionne sur le segment milieu de gamme. Si la version Lite fait quelques compromis, elle possède des caractéristiques techniques assez complètes, à commencer par sa dalle AMOLED de 6,55 pouces qui offrent une définition de 2 400 × 1 080 pixels. Cette dernière propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une meilleure fluidité et un meilleur confort visuel. Et si vous êtes du genre à laisser votre smartphone sans coque, vous serez ravie de savoir que le verre profite d’une protection Gorilla Glass 6, pour protéger des rayures et des chocs.

Au niveau du design, là aussi il y a peu de compromis et s’inspire du modèle haut de gamme. On retrouve un smartphone réussi, élégant qui dispose d’une dalle plate avec des bords assez fins, un poinçon en haut à gauche et un revêtement en plastique au dos. Il offre également une bonne prise en main avec son poids léger (159 grammes) et ses dimensions contenues (160,5 x 75,7 x 6,8 mm).

De belles performances

Si le Mi 11 Lite 5G est loin d’offrir les mêmes performances que les Mi 11 et Mi 11 Ultra, la version allégée se défend plutôt bien dans sa catégorie, et propose une configuration solide, d’ailleurs plus intéressante que la majorité de ses concurrents du segment milieu de gamme. Pour moins de 270 euros, vous aurez un téléphone suffisamment puissant pour lire des jeux 3D et abuser du multitâche grâce à la performante puce Snapdragon 780G de Qualcomm épaulée par 6 Go de mémoire vive. En plus, cette dernière permet d’apporter la compatibilité avec la nouvelle norme de réseau mobile.

Côté autonomie, avec à une batterie 4 250 mAh, le Mi 11 Lite 5G est capable de tenir toute une journée. Vous pourrez compter également sur la charge rapide jusqu’à 33 W, pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Ce n’est pas aussi efficace que les 55 W du Xiaomi Mi 11, mais cela assure déjà le fait de pouvoir récupérer environ 50 % en à peu près vingt minutes.

Un module photo complet pour cette tranche de prix

Quant à la photo, le smartphone intègre un module à 3 capteurs : 64 + 8 + 5 mégapixels. Même si la version Lite ne dispose pas du capteur 108 mégapixels du Mi 11, cette composition offre tout de même une belle polyvalence. Avec les bonnes conditions d’éclairage et de luminosité, il est possible de capturer de jolies photographies. Pour les selfies, vous pourrez compter sur une caméra de 20 mégapixels. Concernant la vidéo, il est capable de filmer en 4K à 30 FPS ou en 1080p à 60 FPS.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

