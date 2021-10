Oppo Reno 6 : ce smartphone aux allures premium est déjà 50 € moins cher

Le Reno 6 est le nouveau smartphone milieu de gamme du constructeur chinois, qui reprend quelques caractéristiques des smartphones plus premium, mais à un prix plus contenu. Oppo s'assure de proposer le meilleur rapport qualité-prix, d'autant plus qu'en ce moment le tarif du téléphone tombe à 449 euros au lieu de 499 euros habituellement.

Pour la rentrée 2021, Oppo a renouvelé sa gamme Reno, l’alternative à la gamme premium de la marque Find. Le constructeur a donc présenté deux nouveaux smartphones : le Oppo Reno 6 et le Reno 6 Pro. Si la version Pro se positionne comme un smartphone haut de gamme, le Reno 6, lui propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus abordable. Il tente de s’imposer sur un marché très concurrentiel, mais devient plus intéressant grâce à cette remise de 50 euros sur son prix.

Oppo Reno 6, un smartphone avec …

Un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

De bonnes performances avec le SoC MediaTeck Dimensity 900

Une charge très rapide permise par le SuperVOOC 2.0 de 65 W

Et la compatibilité avec le réseau 5G

Avec un prix de lancement à 499 euros, le smartphone Oppo Reno 6 5G dans sa version 128 + 8 Go est actuellement en promotion à 449 euros sur la boutique de RED, soit 50 euros d’économie sur la facture.

Red baisse également le prix de la version Pro du Oppo Reno 6 5G à 759 euros au lieu de 799 euros. Soit 40 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Oppo Reno 6 5G.

Un look inspiré de la marque à la pomme

Le Reno 6 s’offre un relooking, et reprend les traits d’un concurrent bien connu avec ses bords anguleux, mais sans encoche à la Apple, ici on retrouve un poinçon dans le coin gauche. Si toutefois vous êtes plus friands par les bords incurvés, il faudra se diriger vers le 6 Pro. Revenons-en au Reno 6 classique, son format permet une bonne prise main et reste très agréable malgré son écran d’une diagonale 6,43 pouces. Oppo l’équipe d’une dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui selon la marque, est le bon compromis et suffit pour avoir une navigation plus fluide.

Une fois retourné, on découvre un triple capteur photo : 64 + 8 + 2 mégapixels. À eux trois, ils offrent une bonne polyvalence. Le constructeur a intégré quelques nouveautés notamment un mode portrait couleur IA permettant de désaturer l’arrière-plan afin de ne conserver que le sujet en couleur. Lors de notre test, nous avons constaté que le capteur principal délivre des photos plutôt satisfaisantes, mais sans être pour autant le meilleur photophone. Le traitement logiciel peut parfois se montrer « agressif » et proposer un rendu assombri. De face, la caméra selfie s’appuie sur un capteur de 32 mégapixels, offrant de beaux rendus que ce soit en contre-jour ou non. Quant à la vidéo, le Reno 6 intègre ainsi de nombreuses technologies dédiées à cet usage comme un mode Portrait Couleur IA, un mode Super Ralenti, le mode HDR, un mode Ultra nuit ou encore le Focus tracking.

Une fiche technique solide et un chargeur ultra efficace (28 minutes pour une charge complète)

Ce smartphone assure également au niveau des performances, et s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 900 couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration est non seulement optimisée pour la 5G, mais elle propose une expérience fluide au quotidien avec quelques légers ralentissements. Cette puce est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D mais sans les graphismes poussés au maximum. Le Reno 6 tourne sur Android 11 couplé à l’interface ColorOS11, la plus aboutie du constructeur. Vous trouverez également 128 Go pour stocker vos applications, photos et vidéo.

Mais là où Oppo frappe fort c’est au niveau de la recharge. Si sa batterie de 4 300 mAh vous parez peu, le smartphone est compatible avec la charge SuperVOOC 2.0 65 W, qui permet de charger complètement le Reno 6 en 28 minutes environ. Si Xiaomi fait mieux avec son nouveau flagship killer — 17 minutes seulement —, elle fait tout de même partie des charges rapides les plus efficaces du marché. En quelques minutes, vous aurez déjà largement de quoi repartir pour une soirée, vous ne serez jamais en rade de batterie, ou du moins seulement pendant 30 minutes.

Et la concurrence ?

