Ce pack Samsung Galaxy S20 FE + Galaxy Buds 2 est à un super prix

Le Samsung Galaxy S20 FE est en ce moment l'objet de nombreuses promotions chez les différents e-commerçants. Aujourd'hui, il se met en pack avec les nouveaux Galaxy Buds 2 pour un prix de 475 euros alors que le smartphone seul vaut normalement 659 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait bien ne jamais voir le jour à cause de la pénurie des composants informatiques. C’est triste, mais c’est la période dans laquelle on vit actuellement. Cependant, si vous voulez tout de même mettre aujourd’hui la main sur un smartphone premium de la marque coréenne sans payer le prix fort, le S20 FE est là pour satisfaire vos besoins, d’autant plus qu’il est en promotion avec en prime des écouteurs sans fil offerts.

Pourquoi prendre le pack Samsung S20 FE + Buds 2 ?

Pour avoir un smartphone performant et doué en photo

Pour gouter à la réduction de bruit sur des true wireless

Pour tout simplement rentrer dans l’écosystème Samsung

Au lieu de 809,99 euros si vous achetiez ces produits séparément, le pack Samsung Galaxy S20 FE + Galaxy Buds 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur Cdiscount. Sur les sites de la Fnac, Darty et Boulanger, il faut directement ajouter les écouteurs sans fil au panier pour bénéficier de la promotion. Notez d’ailleurs que le prix passe ensuite à 475 euros en prenant en compte le remboursement de 5 % lié à la Samsung Week.

Un smartphone presque sans compromis

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone qui a fait très peu de concessions par rapport aux flagships dont il s’inspire. Du design à la fiche technique, tout est d’une grande qualité, à commencer par son écran Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces à 120 Hz constants. En ce qui concerne les composants, on retrouve à l’intérieur de la bête un Exynos 990 avec 8 Go de RAM pour satisfaire tous les besoins, en passant de l’expérience utilisateur fluide sous One UI jusqu’aux jeux mobile en 3D. Même l’autonomie n’est pas laissée de côté avec une batterie de 4 500 mAh qui fait tenir le smartphone toute la journée sans craindre de tomber en rade le soir, sans oublier la charge rapide de 25 W et la charge sans fil de 15 W. Enfin, la photo est évidemment un élément central chez Samsung et ce S20 FE prend de très beaux clichés avec son triple capteur 12 + 12 + 8 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S20 FE (version 5G).

Des écouteurs sans fil de bonne facture

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont les nouveaux true wireless de la marque sud-coréenne. Ils sont un peu moins bien équipés que les Buds Pro sortis peu de temps avant, mais ils ont la particularité d’apporter la technologie de réduction de bruit active à un prix bien plus abordable. Cette fonctionnalité n’est pas la plus impressionnante sur les Buds 2, mais elle est tout de même efficace pour se couper un minimum des bruits extérieurs, d’autant plus que l’isolation passive est déjà bien maîtrisée. Un mode Transparence est aussi disponible, ce qui permet — à l’inverse de l’ANC — d’entendre les sons qui vous entourent. En ce qui concerne la qualité sonore, la signature de Samsung est présente, mais toutefois modifiable depuis l’application dédiée. Et pour l’autonomie, on compte près de 30 heures d’utilisation avec la réduction de bruit. Le boîtier de recharge est d’ailleurs compatible charge rapide et sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds 2.

