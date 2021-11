La Fnac déstocke enfin l’Apple iPad 2020 pour son Black Friday

Fnac a choisi de mettre en ligne ses offres Black Friday, cela permet à l'iPad 2020 de passer sous les 300 euros à l'occasion d'un déstockage de la référence d'Apple.

Même s’il a été récemment été remplacé, l’iPad 8 (2020) est une excellente tablette d’entrée de gamme qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix sur ce segment et qui permet de remplir l’écrasante majorité des usages associés aux tablettes pour un tarif moindre. La Fnac le propose aujourd’hui à moins de 300 euros via une offre Black Friday.

4 points forts de l’iPad 2020

Un excellent écran LCD 4:3 de 10,2 pouces

Un SoC Apple A12 Bionic que l’on retrouve notamment sur l’iPhone XS

Une compatibilité avec l’Apple Pencil 1re génération pour notamment la prise de note et l’application ProCreate

Compatible avec iPad OS 15 et avec les prochaines mises à jour de l’OS d’Apple

L’iPad 2020 était disponible à 389 euros à sa sortie, il s’affiche aujourd’hui à moins de 300 euros pour la période du Black Friday sur Fnac.com.

L’une des meilleures tablettes d’entrée de gamme

L’iPad 8 est équipé du même SoC que l’iPhone XS, l’A12 Bionic. Même s’il ne bénéficie pas des mêmes performances que les derniers A15 d’Apple, il remplira très largement ses fonctions dans la grande majorité des cas dont la plupart des jeux disponibles sur l’App Store d’Apple. Même s’il est assez rare d’acheter une tablette pour jouer à des jeux, c’est tout de même un acte rassurant qui garantit de bonnes performances dans une utilisation quotidienne même orientée autour de la consultation de contenu vidéo ou web. L’un de ses gros points forts est d’être compatible avec l’Apple Pencil 1re génération, ce qui lui permet d’être un excellent support pour la prise de note et pour découvrir le dessin numérique via notamment l’application de référence ProCreate. Pour les utilisateurs d’un Mac, il est également compatible avec Sidecar qui permet de l’utiliser comme un écran secondaire pour son Mac ou comme une tablette graphique avec le Pencil.

Une compatibilité avec iPadOS 15

Comme la très grande majorité des produits Apple, l’un de ses points forts est d’être compatible avec la dernière version et les futures itérations du système d’exploitation d’Apple. Ici, on retrouvera donc iPadOS 15 qui introduit notamment un multitâche simplifié pour utiliser plusieurs applications en même temps. La dernière version d’iPadOS introduit des améliorations pour la prise de note avec une fonctionnalité de notes rapides, un nouvel écran d’accueil avec des widgets et une bibliothèque d’application ainsi qu’un nouveau système de notification. iPadOS 15 étant compatible avec tous les iPad depuis la 5e version, on peut s’attendre à encore de nombreuses années d’itération majeure pour cette 8e version de l’iPad.

