PC portable gaming du Black Friday : quel est le meilleur avec une RTX 3060 ?

Malgré la pénurie actuelle, on retrouve de bons PC portables Gamer pour le Black Friday équipé des dernières puces de Nvidia à des prix intéressants. Nous avons sélectionné deux PC portables de Asus et de Lenovo encore disponible pour vous aider à faire le bon choix pour un PC Portable Gamer récent à moins de 1000 euros.

Le lancement des nouvelles cartes graphiques de Nvidia RTX Ampere a sonné le glas des pénuries que l’on rencontre actuellement sur cette catégorie de produits. Cependant, les PC portables pour gamer résistent à cette pénurie et sont aujourd’hui le meilleur moyen de profiter des derniers jeux disponibles sur PC sans faire exploser sa tirelire. Pour le Black Friday, on retrouve deux références avec une carte graphique Nvidia RTX 3060 intégrée à moins de 1000 euros : le Asus TUF F15 chez Carrefour et le Lenovo Legion 5 chez Cdiscount, mais quel est le plus intéressant ? Essayons d’y voir plus clair.

Pourquoi choisir le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) ?

Son port HDMI 2.1

Ses deux ports USB C (USB 3.2 Gen2)

Son second emplacement SSD NVMe

Initialement affiché à 1199 euros, le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est désormais disponible à moins de 950 euros sur Cdiscount pour le Black Friday. Il est également disponible en pack avec 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass PC au même prix, mais dans avec des stocks plus limités. Enfin pour les plus bricoleurs, vous pourrez passer à 16 Go de RAM en installant une seconde barrette SODIMM 3200 MHz comme celle-ci et y ajouter un second SSD NVMe comme celui-ci.

Pourquoi choisir le Asus TUF F15 (566HM-HN051T) ?

Ses 16 Go de RAM

Son écran 1080p 144 Hz

Son port USB-C Thunderbolt 4

Disponible à son lancement également à 1 199 euros en version 15 pouces, le Asus TUF F15 (566HM-HN051T) s’affiche aujourd’hui à 999 euros sur Carrefour pour le Black Friday. Carrefour propose également une mécanique en bons d’achat pour les adhérents au programme gratuit fidélité de la marque.

Des PC très similaires sur le papier

Le Asus TUF F15 et le Lenovo Legion 5 sont deux machines très similaires. Ils sont tous les deux équipés d’un écran Full HD de 15 pouces et d’un GPU Nvidia RTX 3060 compatible Directx 12 Ultimate, Ray Tracing et DLSS. On retrouve néanmoins quelques différences, le Lenovo embarque l’un des derniers CPU de AMD : Ryzen 5 5600H. Sur le Asus, on retrouve l’une des dernières solutions d’Intel : le i5 11400H. Malheureusement, difficile les les comparer sur ce point, car les performances apportées par les deux processeurs hexacœurs sont très extrêmement similaires au point d’être très séré sur la majorité des benchmarks, avec globalement un avantage pour le Intel en single-core et pour l’AMD en multi-core. Ils profitent tous les deux d’une compatibilité Wi-Fi 6 et Ethernet 1 Gb/s et de 3 ports USB A 3.1 (Gen1). Enfin, ils sont bien entendu tous les deux compatibles avec Windows 11 qui pourra remplacer Windows 10 dès la première utilisation en suivant notre tutoriel pour passer sous Windows 11.

Pour consulter les fiches techniques complètes des deux produits, il vaut mieux se rendre sur le site des constructeurs. Vous retrouverez donc d’informations techniques sur le Lenovo Legion 5 à cette adresse et sur le Asus TUF F15 à cette adresse.

Lequel choisir ?

Cependant en fouillant un peu, on retrouve quelques différences qui peuvent faire la différence en fonction des besoins. La différence la plus majeure est la RAM, le Asus TUF F-15 est équipé nativement de 16 Go de RAM contrairement à 8 Go pour le Lenovo, mais il est néanmoins très simple de passer à 16 Go en installant une seconde barrette SODIMM 3200 MHz comme celle-ci. Le Asus TUF F15 est équipé d’un port USB C Thunderbolt 4 grâce à son CPU Intel ce que ne permet pas le Lenovo Legion 5 avec son CPU AMD, mais il compense ce manque par deux ports USB C 3.2 (Gen2). Par contre, le Lenovo Legion 5 est équipé d’un port HDMI 2.1 contre seulement 2.0b sur le Asus TUF F15, un ajout appréciable même si la 4K à 120 images par seconde sera difficilement atteignable avec une RTX 3060 dans la majorité des jeux. Deux dernières différences : on retrouvera un écran 144 Hz sur le Asus contre 120 Hz sur le Lenovo et un second emplacement de SSD NVMe est disponible sur le Lenovo.

La différence entre ces deux PC est donc dans les détails. Le Lenovo Legion 5 se destinera donc plus à ceux qui seraient à l’aise à faire évoluer leur PC à l’avenir avec plus de mémoire vive et un second SSD, sa force étant sa polyvalence. Au contraire, le Asus se destinera plus à ceux qui souhaitent utiliser plus simplement leur PC en profitant d’une solution complète dès le premier démarrage.

