Intuos Pro : cette tablette graphique perd plus de 240 € pour le Black Friday

Destinée aux artistes, les tablettes Wacom sont réputées pour leurs qualités, mais aussi pour leurs prix parfois prohibitifs pour le commun des mortels. ça tombe bien, pendant le Black Friday, la Wacom Intuos Pro Paper Edition est à 357 euros au lieu de 599 sur Amazon.

Si vous êtes un artiste, un amateur ou un professionnel d’art numérique, vous connaissez sans doute la marque Wacom. Cette dernière propose des tablettes graphiques de toutes sortes permettant de dessiner, créer ou illustrer avec son ordinateur comme vous le feriez depuis une simple feuille de papier. Wacom a d’ailleurs poussé le concept encore plus loin avec sa Intuos Pro Large Paper Edition qui comme son nom l’indique vous permet de dessiner sur une feuille de papier et de retrouver le même résultat numériquement sur ordinateur. Si le prix était de base assez élevée, voilà que cette tablette se retrouve aujourd’hui sur Amazon avec un gros rabais de 242 euros pendant le pendant le Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de la Wacom Intuos Pro Large Paper Edition

Une tablette pensée pour le dessin à la main

Le Stylo Pro Pen 2 et ses 8192 niveaux de pression

Compatible Windows et Mac

D’abord proposée à 599 euros, la tablette graphique Wacom Intuos Pro Large Paper Edition est désormais affichée à 357 euros sur Amazon.

Si vous n’avez pas de PC à disposition et que vous souhaitez avoir une tablette graphique tout en un, vous pouvez vous orienter vers la Wacom MobileStudio Pro 13 qui profite d’une promo géante chez Rue du commerce la faisant passer de 2729 euros à 1143 euros chez Rue du commerce, soit -53% sur son prix initial.

Une tablette faite pour les amoureux du papier

Si vous avez toujours souhaité conserver vos œuvres, la Wacom Intuos Paper Edition est faite pour vous. Le principe est simple : vous dessinez sur votre tablette depuis une feuille de papier et la tablette va faire en sorte de faire le rendu directement sur votre ordinateur, qu’il soit PC ou Mac. Le stylet Finetip Pen de 0,4 mm permet de dessiner à l’encre sur une feuille de papier, ce dernier numérise chaque trait en temps réel pour pouvoir immédiatement éditer son dessin dans un logiciel de son choix. Il est possible de stocker jusqu’à 200 dessins sur la tablette puis les synchroniser sur ordinateur à tout moment (dans les formats matriciels ou vectoriels) avec l’application Wacom dédiée.

Au service des artistes et des pros

La tablette Wacom Intuos Pro Paper Edition dispose de fonction supplémentaire très pratique qui sont spécialement conçues pour les artistes et les designers. En associant l’application Wacom à la tablette, on peut exporter son travail dans des formats matriciels à calques ou dans des formats vectoriels (exemple: PSD, SVG, PDF ou JPG), puis synchroniser vos créations avec plusieurs périphériques et les partager avec vos collègues et vos clients.

La tablette comporte huit touches spécifiques aux applications qui permettent d’utiliser des raccourcis présélectionnés ou d’en programmer soi-même. Le bouton principal permet également de commander de manière intuitive la rotation de la zone de travail, l’épaisseur de la forme ou le défilement.

