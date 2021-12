Sosh vs B&You vs RED : quel est le meilleur forfait mobile à moins de 10 € ?

Les fêtes de fin d'années approchent et les offres de forfaits mobile suivent naturellement les promotions côté produits Tech. Cette fois-ci c'est Sosh, B&You et RED qui mènent la danse avec des forfaits à moins de 10 euros avec entre 40 et 60 Go de données 4G, mais lequel mérite le plus votre attention et votre argent ?

Avec un Black Friday ayant offert des deals inédits du côté des forfaits mobiles, on aurait pu imaginer que les opérateurs avaient pour stratégie de lever le pied pour les périodes de fin d’année avant de reprendre de plus belle en début 2022. Comme vous vous en doutez, il n’en est finalement rien et ces derniers continuent à proposer des offres toujours plus intéressantes. Mais quel forfait choisir entre ce que proposent Sosh, B&You et RED ? Nous avons réuni les meilleurs forfaits à moins de 10 euros par mois entre ces 3 opérateurs afin que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les offres Sosh, B&You et RED

Sosh vs B&You vs Red : la qualité du réseau

Que ce soit Sosh, B&You ou RED, tous ont pour philosophie une approche plus low cost de leurs opérateurs historiques d’origine, en l’occurrence, Orange, Bouygues Telecom et SFR. Aucun d’entre eux ne dispose donc de boutiques physiques et tout passe par leurs plateformes Web, de la souscription au paiement, en passant par la résiliation. Cela étant dit, voyons comment cela se traduit au niveau de la qualité du réseau.

Ce n’est plus de la science-fiction depuis longtemps, chaque opérateur disposant de ses propres infrastructures réseau (c’est le cas de nos trois protagonistes du jour) couvre ainsi une moyenne de 99 % du territoire en 4G. Ce n’est pas nous qui le disons, mais bien l’Arcep, qui le montre grâce à sa carte des couvertures 2G, 3G et 4G sur le territoire métropolitain.

Prenons Sosh en premier. L’opérateur dispose du réseau d’Orange et par conséquent de toutes ses infrastructures. Les clients Sosh ont droit à une couverture nationale de plus de 99 % de la population et d’environ 93 % en surface totale. Orange est aussi largement réputé pour la qualité de son réseau, que ce soit en agglomération, en zones rurales et même au niveau des transports. Si l’on combine toutes les zones, Sosh dispose d’une moyenne de débit descendant de 110 Mb/s et un débit montant de 18 Mb/s en 4G. Si l’on combine ces chiffres avec ceux des transports (avec une moyenne de 90 % de couverture), cela fait de lui le premier dans ce domaine.

De son côté B&You dispose du réseau de Bouygues Telecom. L’opérateur compte sur plus de 22 000 antennes relais en France Métropolitaine et couvre lui aussi 99 % du territoire en 3G et 4G. L’Arcep lui attribue un débit moyen en France de 55 Mb/s en téléchargement et 14 Mb/s en envoi.

Enfin, RED by SFR, comme son nom l’indique, est tributaire des antennes de l’opérateur rouge en France. Le nombre d’antennes est sensiblement plus élevé que Bouygues (à quelques centaines près) sur tout le territoire métropolitain. Le débit moyen constaté est également un poil meilleur que son concurrent direct avec une moyenne nationale de 69 Mb/s en téléchargement et 12 Mb/s en envoi.

Sosh remporte haut la main ce round grâce à l’apport du réseau d’Orange. RED arrive deuxième, suivi de près par B&You.

Vainqueur : Sosh

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (Bouygues, SFR, Orange) et des données de l’Arcep.

Sosh vs B&You vs Red : la quantité de 4G en Europe et DOM

Si les trois forfaits disposent sensiblement de la même quantité de 4G en France, il est important de savoir quelles sont les enveloppes prévues pour l’étranger. Si vous êtes souvent en déplacement professionnel ou en voyage, cela peut avoir un sacré impact sur votre choix.

Pour son forfait de 40 Go, Sosh propose jusqu’à 5 Go par mois de données depuis l’Europe et les DOM, ce qui fait de lui le moins bon opérateur dans ce domaine. C’est d’autant plus dommage que les forfaits suivants de 60 Go et 80 Go sont bien plus fournis en la matière.

B&You est clairement le plus généreux dans ce domaine puisque l’opérateur attribue 10 Go, soit plus de la moitié du forfait en France métropolitaine. Une quantité plus confortable que son concurrent du dessus. Un autre avantage de B&You est l’apport d’Andorre dans la zone européenne de l’opérateur quand les autres ne le font pas.

Enfin, RED reste en embuscade puisque l’opérateur accorde une enveloppe de 9 Go de data pour l’Europe et les DOM. Il a pourtant l’avantage de proposer cette enveloppe en plus du forfait de base, l’enveloppe dédiée à l’étranger étant décomptée de l’enveloppe data globale chez ses concurrents. Cela fait donc de lui de facto un forfait bien plus intéressant pour les globe-trotteurs.

Vainqueur : RED

Sosh vs B&You vs Red : applications et service client

Comme dit précédemment, aucun des acteurs de ce versus ne dispose de boutiques ou d’entités physiques pour faire valoir leur service client. Tout se passe donc en ligne principalement via les applications. Nous avons comparé le contenu de ces applications ainsi que les performances du service client depuis les notes et commentaires du Play Store et de l’App Store afin de nous faire une idée plus globale.

Sosh possède sa propre application appelée MySosh. Cette dernière permet de voir votre consommation pour vos différentes lignes, de changer les paramètres de sa ligne et de son forfait ou de contacter le service client et d’interagir via un forum avec la communauté. D’après les nombreux retours client, l’application est simple d’utilisation, mais le suivi de consommation n’est pas des plus réactifs et le manque de fonctionnalité se fait ressentir. Sur le Play Store, l’application MySosh est notée 2,6/5 et 4,4/5 depuis L’App Store. Les clients parlent d’une application simple et efficace qui permet de s’y connecter sans avoir besoin d’identifiants, mais aussi d’un service client en dent de scie, souvent absent et pas très efficace dans ses réponses.

B&You ne dispose pas d’application dédiée, mais se contente de reprendre l’Espace Client de Bouygues Telecom. Les fonctions sont pour le coup assez simples à base de suivi de consommation, téléchargement des factures, de changement, d’ajout d’options dans le forfait et de prise de contact avec le service client par tchat. On aurait aimé que l’opérateur virtuel dispose de sa propre application. Depuis le Play Store, il s’agit de l’application la mieux notée des trois avec une moyenne de 4/5, et de 4,4 sur L’App Store. Cependant, les commentaires ne reflètent pas forcément la note du Play Store avec par exemple beaucoup d’impossibilités de se connecter à l’application, cette dernière n’ayant pas de connexion automatique une fois la carte SIM présente dans le téléphone.

Passons enfin à RED qui propose l’application RED & Moi. Là encore, le principe reste le même à savoir un suivi de consommation en temps réel, la possibilité de changer d’offre directement via un menu dédié ou simplement contacter le service client par tchat ou appel. Les commentaires négatifs sont surtout à charge contre les bugs de l’application qui ont l’air nombreux. Sur le Play Store, la note est de 2,6/5 et de 4,5 sur l’App Store.

Il apparaît qu’aucun des trois opérateurs ne tire son épingle du jeu dans ce domaine. Nous avons donc opté pour un match nul concernant ce round.

Vainqueur : match nul

Verdict

Dans l’optique de ce versus, nous avons choisi de prendre en compte l’expérience globale et la qualité de service proposée. Dans ce cas-ci c’est Sosh qui remporte ce duel à trois, notamment grâce à la qualité de son réseau. Cependant, même si l’opérateur chapeauté par Orange est implanté efficacement sur l’ensemble du territoire français, il se peut que B&You et RED correspondent mieux à votre localité ou vos habitudes de consommation.

Les offres sont disponibles jusqu’au 6 décembre 2021 et ces trois forfaits sont sans engagement. Attention : même si ces forfaits sont proposés à des prix théoriquement fixes, ils peuvent potentiellement changer au court de la souscription, RED étant particulièrement coutumier du fait.

Comment conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Si l’offre 20 Go à 4,99 euros/mois ne vous intéresse pas , nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement pour trouver le forfait qui vous correspond le mieux.

