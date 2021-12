Aujourd’hui seulement, le Oppo Reno 6 est à son meilleur prix sur Cdiscount

Oppo a sortie deux nouveaux smartphones : les Reno 6 et 6 Pro. Si la version Pro se positionne comme un smartphone quasi premium, le Reno 6, lui, s’impose comme l’un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix grâce à sa fiche technique équilibrée. Aujourd’hui, il se trouve à 419 euros sur Cdiscount au lieu de 499 euros à son lancement, grâce à un code promo valable uniquement aujourd'hui.

Avec sa gamme Reno, le constructeur chinois propose une alternative à son smartphone plus premium de la gamme Find X. Le Reno 6 se veut plus abordable et plus modeste, certes, mais avec toutefois quelques solides arguments sur le papier. Si on pouvait lui reprocher son prix un peu trop élevé par rapport à d’autres concurrents reprenant des caractéristiques similaires, aujourd’hui il devient plus intéressant avec une réduction de 80 euros.

Pourquoi le Reno 6 est-il intéressant ?

Il possède un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Il délivre de bonnes performances avec le SoC MediaTeck Dimensity 900

Il se charge très rapidement grâce au SuperVOOC 2.0 de 65 W

Et propose un triple capteur photo

Avec un prix de lancement à 499 euros, le smartphone Oppo Reno 6 5G dans sa version 128 + 8 Go se trouve maintenant à 449 euros chez plusieurs e-commerçants. C’est Cdiscount qui propose la meilleure offre, car le smartphone chute maintenant à 419 euros en utilisant le code « OPPOXMAS » avant de procéder au paiement.

Sachez que ce code est valable jusqu’au 9 décembre 2021 à 23h00.

Un nouveau design déjà vu

Pour sa nouvelle gamme Reno, Oppo opte pour un nouveau design avec des lignes moins arrondies et plus anguleuses. Des tranches qui nous font rappeler ce que la marque à la Pomme propose depuis son iPhone 12, mais une fois la face avant allumée, cela nous rappelle évidemment que c’est un smartphone Android avec son poinçon dans le coin gauche. Son format permet une bonne prise main et reste très agréable malgré son écran d’une diagonale 6,43 pouces. Il offre même un aspect premium grâce à son revêtement en verre. Le Reno 6 profite d’une dalle AMOLED en définition FHD+, profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui selon la marque, est le bon compromis et suffit pour avoir une navigation plus fluide.

Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs photo : 64 + 8 + 2 mégapixels accompagnés respectivement d’un objectif grand-angle, ultra grand-angle et macro. Ainsi, le Reno 6 sait se montrer polyvalent et efficace. Lors de notre test, le capteur principal délivrait des photos plutôt satisfaisantes, mais sans être pour autant le meilleur photophone. De face, la caméra selfie s’appuie sur un capteur de 32 mégapixels, offrant de beaux rendus que ce soit en contre-jour ou non. Quant à la vidéo, le Reno 6 intègre ainsi de nombreuses technologies dédiées à cet usage comme un mode Portrait Couleur IA, un mode Super Ralenti, le mode HDR, un mode Ultra nuit ou encore le Focus tracking.

Un smartphone plutôt convaincant

Pour le faire fonctionner efficacement, Oppo a fait le choix d’un processeur Dimensity 900 couplé à 8 Go de mémoire vive. Gravée en 6 nm, cette puce est suffisamment puissante pour assurer la majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D, mais sans les graphismes poussés au maximum. Si quelques légers ralentissements ont été constatés lors de notre test, l’expérience utilisateur reste fluide notamment grâce à l’interface maison de la marque qui tourne sur Android 11. Vous trouverez également 128 Go pour stocker vos applications, photos et vidéo et bien sûr, le SoC de MediaTek prend en charge le réseau 5G.

Pour parfaire le tout, Oppo rend compatible son smartphone avec la charge SuperVOOC 2.0 65 W, qui va permettre de charger complètement le Reno 6 en 28 minutes environ. Une belle prouesse malgré que le Xiaomi 11T Pro fasse mieux — 17 minutes seulement — vous aurez largement de quoi repartir pour une soirée en toute tranquillité. Il pourra tout de même tenir une journée grâce à sa batterie de 4 300 mAh, mais tout dépendra de votre utilisation donc la charge rapide est plus que bienvenue.

