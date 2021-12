À ce prix, le OnePlus Nord devient plus intéressant que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le OnePlus Nord reste un smartphone excellent en 2021 grâce à une fiche technique équilibrée, que d'ailleurs peu de concurrents arrivent aujourd'hui à égaler sur la même tranche tarifaire. En effet, il est difficile de le battre avec un prix qui passe de 399 euros à seulement 279 euros pour la version 128 Go, et de 499 euros à 349 euros pour la version 256 Go.

Si vous recherchez un nouveau smartphone à moins de 300 euros, on recommande généralement le Redmi Note 10 Pro, sans la moindre hésitation. Cependant, si vous voulez un téléphone Android encore plus puissant que ce dernier, avec une interface sans fioritures et idéalement compatible 5G, pour un peu moins cher que chez Xiaomi, c’est aujourd’hui vers le OnePlus Nord qu’il faut se diriger.

Le OnePlus Nord, c’est quoi ?

Un smartphone Android doté de l’interface OxygenOS,

Avec un bel écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz,

Une charge rapide efficace : 50 % en 30 minutes,

Et la puissance du Snapdragon 765G.

Au lieu de 399 euros à son lancement, le OnePlus Nord avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur Amazon. On trouve également le modèle 12+256 Go à 349 euros au lieu de 499 euros.

Un smartphone très puissant pour le prix

Depuis que OnePlus s’est lancé sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Le Nord premier du nom fait clairement partie des bonnes. Plus d’un an après son lancement, le rapport qualité-prix de ce smartphone reste excellent grâce à une fiche technique bien équilibrée. Et avec cette belle promotion, on peut dire aujourd’hui qu’il est l’un des smartphones les plus puissants de son segment tarifaire. En effet, son Snapdragon 765G, épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive selon le modèle choisi, livre des performances encore très appréciables en 2021 pour faire tourner n’importe quel jeu 3D du Play Store et dans de très bonnes conditions graphiques.

De plus, cette puce de Qualcomm apporte une compatibilité avec le réseau 5G, de quoi conserver ce smartphone encore quelques années. Il ne faut pas oublier que la marque chinoise est d’ailleurs un bon élève dans le suivi logiciel et le OnePlus Nord recevra très bientôt la mise à jour Android 12 avec OxygenOS 12.

Écran, batterie et photo : que du bon

Le OnePlus Nord a d’autres arguments à faire valoir, à commencer par son design qui reprend les grandes lignes de ses ainés premium. Les finitions sont exemplaires pour un confort en main non négligeable. Il profite même d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces, percée sur le coin gauche pour loger deux capteurs photo, affichant une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une fluidité plus que correcte. Le capteur d’empreintes se loge d’ailleurs sous l’écran et c’est plutôt réactif pour déverrouiller le smartphone.

Ce n’est ensuite pas un champion toute catégorie au niveau de l’autonomie, mais sa batterie de 4 115 mAh suffit pour tenir toute la journée, voire plus selon l’utilisation. De plus, on apprécie la charge rapide 30 W très efficace qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. Du côté de la photo, le Nord s’équipe d’un module 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels plutôt bon quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il n’est pas mauvais, mais force est de constater qu’il éprouve quelques lacunes de nuit et que son mode macro est clairement anecdotique. Le capteur ultra grand-angle est en revanche satisfaisant et sans trop de distorsions.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord.

