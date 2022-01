Voici 2 forfaits mobile pas chers pour les soldes, avec 50 et 150 Go de data

Cette période de soldes démarre fort même côté forfaits mobiles, notamment avec NRJ Mobile qui propose aujourd'hui deux forfaits très intéressants : 50 Go à prix fixe (9,99 euros) même après la première année et 150 Go à 8,99 euros par mois pendant 12 mois.

Quand il s’agit de faire des économies sur son forfait mobile, il ne faut généralement pas hésiter à passer par un opérateur mobile virtuel. NRJ Mobile en est un fier représentant et en plus de proposer des prix défiant toutes concurrences, propose des offres sans engagement. Surfant sur la vague des soldes d’hiver, l’opérateur propose aujourd’hui un forfait de 50 Go dont le prix ne bouge pas (même après un an) et un autre de 150 Go dont le prix est valable pendant 12 mois.

Les détails des forfaits du moment chez NRJ Mobile

Sans engagement

Entre 50 et 150 Go à des prix très bas

Le réseau de Bouygues Télécom en France métropolitaine

Jusqu’au 17 janvier 2022, le forfait NRJ mobile de 50 Go est proposé à 9,99 euros par mois et le prix ne change pas même après la première année. Le second forfait est de 150 Go est est listé à 8,99 euros par mois puis passe à 19,99 euros mensuels après 12 mois. Ce dernier forfait est quant à lui accessible jusqu’au 19 janvier 2022.

Des forfaits complets à conserver sur la durée

Les forfaits en série limitée de NRJ Mobile donnent accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. En ce qui concerne les données 4G, l’opérateur propose un forfait de 50 Go, dont le prix ne bouge pas après la première année (9,99 euros par mois) et un autre de 150 Go valables pendant 12 mois au prix de 8,99 euros mensuels. Le tout est utilisable partout dans l’Hexagone. Sachez que le débit est réduit une fois la totalité de la data consommée, avec tout de même la possibilité d’acheter par la suite des recharges de 100 Mo à 1 Go comprises entre 3 et 10 euros.

Avec des données pour l’étranger

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS. Pour la couverture Internet, vous avez droit entre 9 et 15 Go de data en fonction du forfait choisi, le tout sur le réseau 3G+.

Ces forfaits sont pensés pour tous ceux qui souhaitent faire des économies sur la durée, tout en profitant d’une large enveloppe de données 4G et répondre à la majorité des besoins, notamment le streaming de vidéo, le partage de connexion ou encore obtenir Internet en zone mal desservie par l’ADSL ou la fibre via une box 4G. Rappelons que NRJ utilise le réseau de Bouygues Télécom.

