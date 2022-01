Darty propose la meilleure offre des soldes pour le Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 va bientôt se faire remplacer par la nouvelle génération des smartphones haut de gamme de Samsung. De ce fait, il profite de belles promotions, comme aujourd'hui pendant les soldes d'hiver avec l'enseigne Darty qui propose tout simplement la meilleure offre du moment.

La présentation des prochains Samsung Galaxy S22 devrait intervenir juste après les soldes d’hiver 2022, soit entre le 8 et le 9 février d’après les récents leaks. Les e-commerçants tiennent donc à écouler les stocks des modèles actuels avant l’arrivée des nouveaux et aujourd’hui c’est le S21 qui en profite avec une réduction de 230 euros sur son prix initial.

Les caractéristiques du Galaxy S21

Un écran Super AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz

Une puissance élevée grâce à la puce Exynos 2100 + 8 Go

Un module photo 64 + 12 + 12 mégapixels polyvalent et efficace

Au lieu de 859 euros à son lancement en début d’année dernière, le Samsung Galaxy S21 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 629 euros chez Darty. Il est affiché en promotion à 649 euros sur le site, mais il suffit de saisir le code promo DARTY20 pour obtenir ce prix préférentiel.

Si vous préférez opter pour le S21+, c’est vers Amazon qu’il faut aller puisque le smartphone passe de 1 059 euros à 749 euros, soit la meilleure offre du moment pour ce modèle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21. Le tableau se met à jour automatiquement.

La même fiche technique que le S21+

Le Samsung Galaxy S21 ne fait pas de concessions au niveau de la puissance, puisqu’il embarque la même puce Exynos 2100 compatible 5G que les autres, avec toutefois 8 Go de RAM (contre 12 Go sur le S21 Ultra). Même constat au au niveau de la photo d’ailleurs, puisque le smartphone premium de Samsung propose la même configuration que le S21+, à savoir un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La polyvalence est clairement au rendez-vous, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte. Le smartphone sud-coréen est même capable de filmer en Full HD, 4K et 8K. Le capteur 108 mégapixels est évidemment réservé au plus premium des trois.

Le plus compact de la gamme

Évidemment, le S21 classique est un peu moins premium que les S21+ et S21 Ultra, surtout lorsque l’on pense à son dos en plastique. Oui, du plastique sur un smartphone haut de gamme. Samsung l’a fait, mais Samsung l’a bien fait. L’illusion est réussie et le tout est solide, sans oublier les finitions exemplaires qui rendent l’appareil agréable en main. Par rapport aux deux autres, son format compact est très appréciable grâce à un écran Super AMOLED d’une diagonale de seulement 6,2 pouces pour faciliter grandement la manipulation du smartphone à une main. De plus, la dalle est d’excellente qualité et propose même un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz.

Son plus petit gabarit vient évidemment avec une plus petite batterie (ici de 4 000 mAh), mais c’est amplement suffisant pour tenir toute la journée. Notez que la charge rapide et sans fil (et sans fil inversée) sont également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

