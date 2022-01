Ce smartphone pliant est le plus abordable de tous grâce à 1 100€ de réduction

2022 sera-t-elle l'année des smartphones pliants abordables ? En tout cas, ça commence plutôt bien avec le Motorola RAZR 2019 qui est actuellement disponible à seulement 599 euros pendant les soldes d'hiver, alors qu'il coûtait 1 699 euros à son lancement.

De plus en plus de constructeurs vont sortir leur smartphone pliant et certains vont même arriver cette année. On peut par exemple citer Oppo avec son Find N, Huawei avec son P50 Pocket ou encore Google avec son Pixel NotePad, même Motorola pourrait sortir un nouveau modèle de son RAZR de 2019. Ce dernier profite d’ailleurs d’une énorme promotion à l’occasion des soldes d’hiver, puisqu’il perd tout simplement plus de 1 000 euros sur son prix d’origine.

Le Motorola RAZR 2019, c’est quoi ?

Un smartphone pliant compact une fois replié

Avec le look RAZR des anciens téléphones à clapet

Qui possède un écran OLED pliable de bonne qualité

Au lieu de 1 699 euros à son lancement, le Motorola RAZR 2019 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 599 euros chez Rue du Commerce, ce qui représente près de 65 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola RAZR 2019. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design pour les nostalgiques…

Le Motorola RAZR 2019 joue en effet avec la nostalgie. Pour cela, le fabricant américain a remis au goût du jour un téléphone à clapet vieux de 2005, mais avec de la technologie moderne. Nous avons donc là un smartphone pliant, un peu dans la même veine que le Samsung Galaxy Z Flip 3 qui se plie verticalement de haut en bas pour prendre moins de place dans la poche, mais force est de constater que cet appareil est bien différent de la solution sud-coréenne.

Le design commence déjà par affirmer ses différences. Déplié, l’écran du smartphone propose une diagonale de 6,2 pouces au format 21:9 (contre 6,7 pouces au ratio 22:9 pour le smartphone pliable de Samsung), avec la présence d’une encoche sur la partie supérieure pour dissimuler la caméra à selfies, à la place d’une bulle. La partie inférieure n’est pas épargnée non plus avec une bordure surélevée. Même si celle-ci a pour but de s’aligner avec l’écran lorsque le smartphone est plié, la façade du téléphone fait assez chargée. Le point positif est que la pliure de la dalle OLED n’est pas trop visible à l’œil nu.

… avec une fiche technique assez modeste

Si le smartphone pliant de Motorola a été une prouesse technologique vendue à prix d’or en 2019, il n’a de premium que sa conception. À vrai dire, le reste de sa fiche technique est assez modeste. On retrouve notamment un Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de RAM qui suffit juste à avoir une expérience utilisateur fluide au quotidien, mais sans la possibilité de lancer des jeux 3D de façon correcte. De même pour l’autonomie, qui ne tient pas plus d’une journée avec sa petite batterie de 2 510 mAh. Heureusement qu’un port USB-C est de la partie pour autoriser la charge rapide.

Sur le clapet, on aperçoit un mono capteur photo de 16 mégapixels, mais aussi un écran tactile de 2,7 pouces. Pratique, ce second écran permet de prendre une photo sans déplier le smartphone ou encore d’afficher du contenu pour consulter rapidement vos mails et vos messages, par exemple. Vu qu’il est difficile de proposer un clavier sur une dalle de cette taille, il faudra passer par Google Assistant ou par les réponses rapides prédéfinies pour répondre à vos destinataires, ou tout simplement ouvrir le téléphone pour que l’application se lance d’elle-même.

Pour en savoir un peu plus, nous vous invitons à lire notre prise en main sur le Motorola RAZR 2019.

Lire aussi

Le prix des smartphones pliables pourrait chuter en 2022

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.