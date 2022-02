RTX 3050 + Ryzen 5, la bonne configuration à bon prix pour jouer sur PC portable

Si vous souhaitiez profiter des soldes d’hiver pour acquérir un nouveau PC portable gaming performant et à prix réduit, il est encore temps. En ce moment, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6H est disponible à 849 euros au lieu de 1 199 euros sur Amazon.

Avec sa carte graphique Nvidia GTX 3050 Ti couplée à une puce AMD Ryzen 5, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6H est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il a de nombreux atouts, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie de 350 euros de réduction pour les soldes par rapport à son prix d’origine, pour tomber à moins de 850 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’IdeaPad Gaming 3 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Embarque le combo Nvidia GeForce RTX 3050 Ti + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Habituellement proposé à 1 199 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est désormais en promotion à 849 euros sur Amazon soit 350 euros de remise immédiate. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant du e-commerce.

Une configuration idéale pour le prix

Plus accessibles que la gamme Legion de la marque, les PC portables IdeaPad Gaming ont de beaux arguments à faire valoir. Le modèle 15ACH6H se défend bien et peut aisément faire tourner les derniers jeux triple A du moment dans de bonnes conditions graphiques. La configuration est la suivante : processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050Ti, un SSD ultra rapide de 512 Go et 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Avec ces composants, ce laptop assure une bonne fluidité et réactivé, et pas seulement pour le jeu. Il sera aussi à l’aise pour supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Pour parfaire le tout, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs. Notez d’ailleurs qu’une batterie de 45 Wh est présente pour offrir une autonomie d’environ 7 heures en usage classique — cela varie en fonction de votre utilisation.

Avec des finitions soignées et une connectique complète

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2 kg. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. On retrouve une connectique plutôt complète, avec un port USB Type-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI, un display port et 1 port jack 3,5 mm. Le Bluetooth Wi-Fi 5 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil.

Le constructeur intègre même deux haut-parleurs compatibles avec la technologie Dolby Audio pour une immersion encore plus grande en jeu. Concernant l’écran, il est regrettable d’avoir une dalle de 15,6 pouces Full HD limité à 60 Hz mais il offre bonne densité d’affichage. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 10, mais si vous souhaitez installer la dernière mise à jour, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

