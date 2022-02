En solde, la OnePlus Watch devient une montre connectée pas chère (-45 %)

OnePlus a diversifié sa gamme de produits en lançant sa première montre connectée l'année dernière : la OnePlus Watch. Aujourd'hui, elle convient clairement à celles et ceux qui ne souhaitent pas casser leur tirelire, puisque son prix pendant les soldes passe de 159 euros à seulement 89 euros sur Cdiscount.

Sortie en même temps que les derniers fleurons du constructeur chinois, la OnePlus Watch est la première montre connectée conçue par la marque. Elle ne vient pas bousculer le marché, car elle laisse un goût d’inachevé sur certains points. Toutefois, elle reste un bon produit, notamment pour son prix relativement plus bas que la concurrence. C’est d’ailleurs l’occasion de s’y intéresser, car lors des soldes son prix n’a jamais été aussi intéressant grâce à cette offre.

Les points clés à retenir de la OnePlus Watch

Un design réussi tout en sobriété

Un bel écran AMOLED de 1,39 pouce

Suivi d’activés et 110 modes d’entrainement

Et une bonne autonomie

Avec un prix de lancement à 159 euros, la OnePlus Watch est à présent disponible en promotion à 89 euros seulement sur Cdiscount. Cela revient à faire 70 euros d’économie sur la facture, soit 45 % de remise immédiate.

Retrouvez la OnePlus Watch à 89 € sur Cdiscount

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Watch. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre connectée réussie esthétiquement

Pour une première dans le monde des wearables, OnePlus s’inspire de Samsung et opte pour une dalle AMOLED circulaire de 1,39 pouce (454 x 454 pixels) plutôt lumineuse et parfaitement lisible en tout temps. Avec un boîtier de 46 millimètres, la montre n’ira pas à tous les poignets. Ses 45 grammes ne se font pas plus sentir que ça au quotidien, mais il faut bien avouer que la montre est relativement imposante par rapport aux autres modèles du marché. Son look rattrape le tout, qui mise sur l’élégance et la sobriété. Elle embellira sans conteste votre poignet, tout en ayant accès à de nombreuses fonctionnalités.

Une prestation solide, mais avec quelques faiblesses …

Comme la plupart des montres connectées, la OnePlus Watch embarque différents capteurs familiers tels que : un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un GPS, un gyroscope, un capteur magnétique et un accéléromètre. Tout ceci sera évidemment utilisé dans le cadre d’un suivi complet de l’activité, mais aussi au travers des 110 modes d’entrainement annoncés par le constructeur. La montre est également certifiée IP68 pour résister à l’eau et à la poussière, l’accent est donc mis sur son utilisation en extérieur, notamment pour les sportifs qui voudront même nager avec. Son véritable point fort réside au niveau de l’autonomie. : elle est capable d’atteindre 4 à 6 jours d’autonomie, ce qui reste un joli score malgré les 14 jours annoncés par la marque. Une fois en rade de batterie, il suffit de moins de 15 minutes pour passer de 0 % à 50 %.

Elle n’est cependant pas sans défaut… Conçue par OnePlus l’interface de la montre ne s’appuie pas sur Wear OS de Google. Vous n’aurez donc pas la possibilité de télécharger des applications tierces. Exit Google Maps, Spotify, Uber, Strava… Les applications proposées se cantonnent à la météo, l’alarme, le chronomètre, le minuteur, à un lecteur de musique et bien sûr au suivi de l’activité. Lors de notre test, nous avons pu remarquer de mauvaises traductions, mais qui peuvent vite être corrigés via une mise à jour bien peaufinée. Outre cela, la navigation dans l’interface est fluide et les quelques légers ralentissements dont elle fait preuve ne gâchent en rien l’expérience d’utilisation. Au final, on se retrouve avec une montre connectée aux fonctions de bracelets d’activité.

Retrouvez la OnePlus Watch à 89 € sur Cdiscount

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la OnePlus Watch.

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

