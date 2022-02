La marque LG propose le TV 4K OLED 55 pouces le moins cher des soldes

Le maître de l'OLED, c'est LG. Le constructeur sud-coréen profite d'un savoir-faire tout simplement inestimable dans le domaine, qu'il fait maintenant découler dans des téléviseurs beaucoup plus abordables qu'auparavant. C'est par exemple le cas de son modèle 55A1 qui coûte aujourd'hui 887 euros au lieu de 1 299 euros au lancement.

L’OLED est une technologie qui a longtemps été réservée aux téléviseurs les plus premiums du marché, donc les plus chers. LG a toutefois voulu apporter les contrastes infinis au plus grand nombre en proposant sa gamme A1. De petites concessions sont faites pour réduire la facture, certes, mais la qualité est tout de même au rendez-vous pour un prix nettement plus abordable que la série C1 ou G1. Prenons l’exemple du modèle 55A1, c’est tout simplement le téléviseur OLED 4K de 55 pouces le moins cher du marché actuellement grâce à cette offre des soldes.

Le TV LG OLED55A1 en quelques mots

Une dalle OLED 4K de 55 pouces (139 cm)

Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, etc.

WebOS, une interface fluide

Au lieu de 1 299 euros à son lancement, le TV LG OLED55A1 est aujourd’hui disponible en promotion à 887 euros chez Ubaldi, soit une remise immédiate de 26 % sur le prix de ce téléviseur. On le trouve également à 889 euros chez Rue du Commerce.

De l’OLED, mais pas que !

Le TV LG OLED55A1 fait partie de la gamme abordable de la marque, mais ce n’est pas pour autant qu’il va faire l’impasse sur cette technologie qui permet d’afficher des contrastes infinis à l’écran. Le fabricant sud-coréen est un maître en la matière, donc la qualité d’affichage est évidemment au rendez-vous sur ce modèle moins cher que les autres. La seule différence au niveau de la dalle est qu’elle est moins lumineuse… Cependant, on ne va pas bouder cet élément à ce prix, surtout sur une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres environ.

Évidemment, ce téléviseur n’est pas aussi prestigieux que les modèles C1 ou G1 qui embarquent toutes les dernières normes vidéo du moment, mais c’est tout de même un téléviseur complet avec, au programme, de l’HDR10 et du Dolby Vision, ou encore du Dolby Atmos pour le son. On retrouve même le processeur Alpha 7 de 4e génération qui permettra d’upscaller les différents contenus jusqu’en 4K pour bénéficier d’un rendu plus détaillé, sans oublier que l’intelligence artificielle est aussi de la partie pour optimiser la qualité de l’image et du son en fonction de ce que vous regardez.

Pas de HDMI 2.1 à ce prix

Nous l’avons dit un peu plus haut : le TV LG OLED55A1 a dû faire quelques concessions pour baisser la facture finale, et cela passe aussi par l’absence de ports HDMI 2.1 autorisant le VRR, l’ALLM ou encore la 4K@120 Hz pour les dalles compatibles. Est-ce dérangeant dans l’immédiat ? Pas forcément, puisqu’encore très peu de jeux sur PlayStation 5 ou Xbox Series X tirent pleinement parti de cette technologie. Avec les 4 ports HDMI 2.0, vous pourrez déjà jouer agréablement en 4K@60 Hz avec du HDR, et c’est déjà très beau même si ce n’est pas optimal.

Une interface qu’on aime

Comme la plupart des téléviseurs LG, le modèle OLED55A1 profite de la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. On aime cette interface, car elle est facilement accessible et surtout fluide dans tous les cas pour faciliter la navigation. De plus, toutes les applications phares de streaming sont disponibles sur le store et on retrouve même les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour le contrôle vocal. En revanche, il n’y a pas la fonction Chromecast intégrée pour diffuser du contenu depuis un smartphone/tablette, mais vous pourrez passer par Miracast ou AirPlay 2 pour bénéficier des mêmes fonctionnalités.

