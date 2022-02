Soldes : nos idées cadeaux pour se faire plaisir à moins de 50 euros

Des fois, quelques euros suffisent pour trouver son bonheur. C'est à partir de ce principe que nous avons décidé de vous lister les meilleurs produits Tech à moins de 50 euros pendant les soldes d'hiver 2022.

Les soldes d’hiver sont encore là jusqu’au début de la semaine prochaine, il n’est donc pas encore trop tard pour se faire et/ou offrir un petit cadeau. Oui, petit, car dans cette sélection nous proposons uniquement des objets Tech à moins de 50 euros, que l’on recommande tous chaudement chez Frandroid. Faites votre choix !

Les meilleures offres des soldes à moins de 50 €

Ampoules connectées

Xiaomi est sur tous les fronts de la Tech et les ampoules connectées n’y échappent pas. Sa Mi LED Smart Bulb Warm White fait partie des références les plus abordables pour illuminer votre intérieur. Uniquement de couleur blanche, vous pouvez tout de même régler l’intensité depuis l’application dédiée et même la contrôler à la voix avec Google Assistant ou Amazon Alexa.

Habituellement affichée à 14,99 euros, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 7,99 euros sur le store officiel, soit 50 % de remise immédiate.

Si vous voulez mettre dans la couleur dans votre intérieur, on trouve également la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Cdiscount.

Bracelets connectés

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 propose un écran OLED de 1,1 pouce qui peut afficher notifications liées à votre smartphone, comme les messages ou les appels, ou même de contrôler à distance l’appareil photo de votre téléphone. Il propose de nombreuses fonctionnalités sport (11 activités suivies automatiquement) et santé (dont le suivi menstruel) et introduit surtout la recharge magnétique grâce à deux électrodes au dos, très pratique pour ne plus enlever le boîtier de son bracelet en silicone.

Au lieu d’une trentaine d’euros habituellement, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est aujourd’hui disponible à seulement 14 euros sur Aliexpress après avoir utilisé le code promo MOINSDE05. Le produit est expédié depuis la France via la boutique officielle de Xiaomi.

Si vous voulez un bracelet connecté plus complet et plus grand au niveau de l’écran, on vous recommande le Huawei Band 6 à 29,90 euros au lieu de 59,99 euros habituellement.

Enceinte portable

La JBL Go 3 propose quelques améliorations par rapport à l’ancien modèle. Déjà, la construction en tissu maillé permet une meilleure diffusion sonore tout en limitant les résonnances. Ensuite, la qualité sonore à fond un bon en avant, notamment au niveau des basses qui tirent leur épingle du jeu avec une profondeur inattendue. Ceci étant dit, c’est une enceinte toujours aussi résistante, qui plus est certifiée IP 67. En ce qui concerne l’autonomie, comptez jusqu’à 10 heures en fonction de l’utilisation.

Au lieu de 39,99 euros, la JBL Go 3 est aujourd’hui disponible à 35,77 euros sur Amazon.

Manette de jeu

Cette manette Xbox qui a accompagné les consoles Series X et S a apporté quelques nouveautés, comme la croix directionnelle qui est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve également un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Ce même effet granuleux intervient également sur les gâchettes et les sticks analogiques, pour une meilleure adhérence. La fonction « Share », ou partage en français, fait aussi son apparition via un bouton central.

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette des Xbox Series (compatible PC, Android, Mac, etc.) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 48,99 euros chez E.Leclerc.

Montre connectée

La Xiaomi Mi Watch Lite est une montre connectée qui ne cache pas son inspiration pour l’Apple Watch avec ce format rectangulaire. Elle propose un écran TFT de 1,4 pouce en couleur et affichant une définition de 320 x 320 pixels. Mais le plus importants, ce sont les fonctionnalités, et elles sont nombreuses : suivi du sommeil, analyse de la fréquence cardiaque, 11 activités sportives ou encore affichage des notifications. Elle est étanche jusqu’à 50 mètre et offre une belle autonomie de 9 jours en utilisation standard, selon la marque.

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Watch Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49,99 euros sur Amazon.

Ecouteurs sans fil

L’arrivée des Realme Buds Air 2 sur le marché des écouteurs sans fil a fait forte impression. Parvenir à proposer une réduction de bruit active efficace tout en affichant un prix plus que contenu est en effet plutôt rare. Mais la marque chinoise l’a fait, tout en offrant une signature sonore bien équilibrée. Alors oui, ils ne sont pas aujourd’hui en promotion, mais ce sont tout simplement les meilleurs true wireless à moins de 50 euros.

Les Realme Buds Air 2 sont affichés à seulement 49 euros sur Amazon.

