Neo QLED : l’un des TV les plus premium de Samsung devient enfin plus accessible

La dernière gamme de TV QLED de Samsung a propulsé le mini LED sur le devant de la scène. Aujourd'hui, le modèle Neo QLED 55QN95A de la marque sud-coréenne passe à 1 189 euros au lieu de 1 999 euros, grâce à une remise immédiate cumulée à une ODR.

Si la technologie OLED est assez dominante sur le marché des téléviseurs, Samsung se démarque de la concurrence en misant davantage sur le QLED. Cette technologie a l’avantage de se rapprocher de l’OLED, avec un coût moins élevé. Avec sa gamme baptisée Neo QLED, le constructeur sud-coréen passe au niveau supérieur en combinant sa dalle QLED avec du Mini LED. Non seulement la qualité d’image est bluffante, le reste des caractéristiques sont tous aussi convaincants. Et aujourd’hui il est possible de profiter d’une très belle réduction sur le modèle 55 pouces — soit plus de 800 euros de réduction par rapport au prix initial.

Ce qu’il faut retenir du modèle QN95A de Samsung

Le combo mini LED + QLED pour une meilleure qualité d’image

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Compatible 4K@120Hz sur PS5, Xbox Series X (HDMI 2.1)

Le nouveau boîtier One Connect

Proposé au prix de 1 999 euros sur le site officiel, le téléviseur Samsung QE55QN95A (QLED 2021) est en promotion à 1 389 euros sur le site Ubaldi. En plus de cette réduction de 610 euros, le constructeur sud-coréen propose une ODR de 200 euros valable jusqu’au 7 mars 2022. En cumulant la réduction avec l’ODR, le téléviseur n’est plus qu’à 1 189 euros.

LA référence sur la gamme Neo QLED

La génération 2021 de téléviseurs haut de gamme de Samsung signe l’arrivée du Mini LED. En effet, ici ce téléviseur intègre un écran LCD, mais les LED seront 40 fois plus petites que sur un téléviseur QLED. De ce fait, le rétroéclairage est nettement plus précis, les contrastes plus profonds et offre une intensité lumineuse jusqu’à 1 500 nits. Avec une telle technologie, Samsung se rapproche de la qualité permise par l’OLED, même si on retrouvera tout de même un léger effet de blooming (ce désagréable effet de halo lumineux autour d’objets clairs sur fond sombre).

Le TV Samsung Neo QLED QN95A présente d’autres avantages, à commencer par sa diagonale de 55 pouces, qui est sans doute la plus confortable pour profiter de ses contenus, sans pour autant remplir tout son espace avec sa télévision. Côté design, on a droit à un TV minimaliste et élégant sous tous les angles, sans oublier des bords très fins. Ce modèle est d’ailleurs équipé d’un boîtier OneConnect très compact, lequel réunit l’ensemble des ports nécessaires au fonctionnement, pour ne plus avoir de fils qui s’entremêlent de façon disgracieuse. Quant à la qualité de l’image, cette TV 4K UHD assure une compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG, mais fait l’impasse sur le Dolby Vision.Pour une immersion complète, le modèle intègre le système sonore Object Tracking Sound+. Un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et chargés de reproduire le son là où l’action se passe.

Qui plaira à tout le monde

Il est bon à savoir que la gamme Neo QLED est taillée pour les pro gamers. Ce téléviseur offre une expérience de jeu immersive avec la fonction Super Ultrawide Gameview, qui permet d’obtenir ainsi un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. De plus, le TV est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un taux de réponse de 5,8 ms, grâce à son port HDMI 2.1. On y retrouve une nouvelle fonctionnalité, baptisée Game Bar afin d’accéder rapidement aux paramètres gaming, et l’AMD Freesync Premium Pro. Le TV prend également en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X. Samsung ne s’arrête pas là, et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

Enfin, Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung QE55QN95A (QLED 2021).

Samsung face à la concurrence

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV 4K 55 pouces (OLED ou LCD ) en 2022.

