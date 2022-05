L’excellent Sony WH-1000XM4 est à un prix inédit pour le dernier jour des French Days

Sorti il y a 2 ans, le casque Sony WH-1000XM4 propose, encore aujourd'hui, l'une des meilleures réductions de bruit actives du marché. Si les promotions sur ce produit sont rares ou peu importantes, ce n'est pas le cas pendant ces French Days puisque la Fnac propose une double réduction : le prix du casque passe ainsi de 380 euros à seulement 262 euros.

Le casque WH-1000XM5 de Sony pourrait bien être présenté le 12 mai prochain. Mais en attendant, sa version antérieure, le 1000XM4, reste encore aujourd’hui une valeur sûre, en grande partie grâce à sa réduction de bruit active, qui figure très haut sur le podium de toutes celles proposées sur le marché. Le dernier jour des French Days pourrait bien être le moment idéal pour enfin mettre la main dessus puisque ce casque sans fil profite non pas d’une, mais de deux promotions.

Les points forts du Sony WH-1000XM4

Une excellente réduction de bruit active

Un casque avec Bluetooth multipoint

Une autonomie très confortable

Lancé à 380 euros, avant d’être le plus souvent proposé aux alentours de 329 euros, le casque Sony WH-1000XM4 est actuellement disponible à 262 euros à la Fnac grâce à une promotion et à une réduction de 37 euros obtenue en ajoutant le produit au panier jusqu’à ce soir 23h59.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony WH-1000XM4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une réduction de bruit active qui assure toujours sa tâche

Le principal atout de ce casque Sony WH-1000XM4, le voici : sa réduction de bruit active, qui fait encore aujourd’hui partie des meilleures sur le marché. Il faut dire que la marque japonaise maîtrise depuis plusieurs années cette technologie qui permet de filtrer et de gommer les bruits environnants. Et pour son WH-1000XM4, il l’a même améliorée. D’abord, un contrôle adaptatif du son sera disponible et se chargera de paramétrer le casque afin qu’il active automatiquement une réduction de bruit plus ou moins efficace en fonction du contexte. Mais surtout, vous pourrez avoir accès à 20 niveaux de gestion de l’ANC, à sélectionner sur l’application Sony Headphones Connect. Par ailleurs, si vous souhaitez converser avec quelqu’un, une option de concentration sur la voix vous facilitera la tâche. D’autres fonctionnalités sont également disponibles, comme le mode « Speak-to-Chat » qui coupe la réduction de bruit automatiquement et baisse la musique lorsque vous discutez avec quelqu’un.

L’autre atout majeur de ce XM4, c’est sa prise en charge du Bluetooth multipoint, qui permet de connecter jusqu’à deux appareils simultanément et de switcher entre les deux sans avoir à effectuer de nouveaux paramétrages ou à déconnecter l’un des appareils. Attention, tout de même : ce mode ne sera pas compatible avec le codec Bluetooth LDAC, mais seulement avec le SBC et AAC.

Une qualité sonore aussi peaufinée

Au niveau de l’audio, le casque embarque les mêmes transducteurs de 40mm qui équipaient déjà le XM3. Comme nous l’avons noté lors de notre test, le 1000XM4 délivre un son particulièrement chaleureux, riche et détaillé, les médiums et les graves étant mis en avant pour proposer un rendu englobant. Pour lancer un morceau en particulier, vous pourrez par ailleurs solliciter Google Assistant, Alexa ou encore Siri. Ces assistants vous serviront également à effectuer toutes sortes de requêtes vocales. Côté autonomie, le XM4 offre également une autonomie très confortable, puisque Sony annonce jusqu’à 38 heures d’utilisation sans la réduction de bruit, et 30 heures avec cette option activée. Au cours de notre test, nous avons pu tenir 28h30 avec la réduction de bruit activée en permanence. Concernant la recharge, celle-ci s’opérera rapidement via USB-C. Vous pourrez ainsi gagner 5 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge.

Enfin, et puisque c’est là un critère tout aussi important à prendre en compte, sachez que si le casque reprend sensiblement le même design sobre et minimaliste que l’on trouvait déjà sur le modèle précédent, son format circum-aural promet un excellent confort sur la durée, puisque les coussinets des écouteurs viennent entourer les oreilles sans simplement se poser dessus, comme le font les casques supra-aural. D’autant plus que ce format permet aussi de profiter d’une bonne isolation passive, indispensable pour renforcer l’efficacité de la réduction de bruit active.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM4.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.