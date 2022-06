L’écran hybride de Samsung devient vraiment pas cher durant les soldes

Le Samsung Smart Monitor est un écran tout-en-un, idéal pour la bureautique qui a la particularité de se transformer en téléviseur connecté. Si jamais il vous intéresse, son prix tombe à 169 euros contre 269 euros habituellement.

Le Smart Monitor M5 est un simple écran PC qui une fois allumée dévoile tout son potentiel. Ce moniteur est capable de se transformer en téléviseur grâce à l’intégration d’un Smart Hub normalement dédié aux TV de la marque. Il est ainsi possible de profiter à la fois des services que l’on retrouve sur une Smart TV, tout restant un écran idéal pour la bureautique. Et la bonne nouvelle, c’est que cet écran hybride est proposé à un meilleur prix pendant les soldes grâce à cette réduction de 100 euros.

Les points forts du Smart Monitor M5

Un écran PC qui se transforme en smartTV

L’écosystème Tizen avec toutes ses applications

La télécommande pratique et ergonomique

Initialement au prix de 269 euros sur le site de Samsung, le Smart Moniteur M5 (27 pouces) est en promotion à 194,25 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR — valable jusqu’au 31 juillet 2022 — l’écran tombe à 169,25 euros.

Un écran pensé pour le travail …

Le Smart Monitor M5 prend l’apparence d’un simple écran PC. Il mise sur un aspect minimaliste avec un boîtier assez fin pour assurer un faible encombrement sur votre espace de travail. Sa diagonale de 27 pouces est confortable et immersive grâce à ses bords fins tout autour de l’écran.

Sa dalle VA au format 16:09 d’une définition Full HD propose une fréquence de rafraichissement de 60 Hz, et un temps de réponse de 8 ms. Autant dire que cet écran ne répondra pas aux exigences des pro gamers, mais pour du jeu ponctuel il fera l’affaire. Ce moniteur sera surtout adapté pour de la bureautique et a la particularité d’offrir un champ de vision de 178 degrés assurant un rendu clair et une lisibilité parfaite, quelle que soit votre position face à l’écran.

… Mais aussi pour le divertissement

Là où Samsung change la donne et se distingue de la concurrence, c’est en intégrant le Smart Hub jusqu’alors dédié à ses téléviseurs connectés. Il permet de profiter de l’interface multimédia de TizenOS. Celle-ci donne accès directement à certains services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Pour retrouver ces contenus, il n’est donc pas nécessaire d’y brancher un PC.

D’ailleurs, tel un téléviseur, le moniteur s’équipe d’une télécommande afin de naviguer facilement dans les menus. Samsung propose également son store d’application pour pouvoir en installer, même si le catalogue est assez limité. Bien entendu, il n’est pas seulement pensé pour le divertissement, et propose de caster le contenu d’un appareil Apple via AirPlay 2, mais également un terminal Samsung via DeX (avec ou sans câble). Quant à la partie connectique, on retrouve un hub USB 2.0 avec trois ports USB-1, deux ports HDMI 2.0 et un port USB-C. La partie sans fil est aussi bien fournie avec un Wi-Fi 5 ac, le Bluetooth 4.2.

