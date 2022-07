Compatible Dolby Atmos, cette petite barre de son Samsung est à -25 % pour les soldes

La Samsung HW-S61B est capable de simuler un environnement sonore en 3D et offre une meilleure immersion. En plus de proposer un son puissant, elle aussi compacte pour trouver sa place dans votre salon. Et aujourd’hui, elle passe de 399 euros à 299 euros.

Pour accompagner votre téléviseur, une barre de son reste un allié de taille pour délivrer une meilleure expérience sonore lors de vos soirées ciné à la maison. Elles ont la capacité d’offrir un résultat plus satisfaisant que les haut-parleurs d’un téléviseur. Certains modèles sont même capables de simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS :X. C’est justement ce que propose la barre de son Samsung HW-S61B, dont le prix vient de baisser de 100 euros à l’occasion des soldes d’été.

La Samsung HW-S61B, c’est quoi ?

Une barre de son compacte

Qui propose un son 3D avec Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et WiFi

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, la barre de son Samsung HW-S61B passe à 299 euros grâce à une remise de 25 % sur le site Boulanger et le site du constructeur.

Une petite barre de son qui envoie du lourd

La Samsung S61B intègre 7 haut-parleurs, dont un central, pour assurer une restitution plus claire et nette des voix. Si ce modèle ne dispose pas de caisson de base, il délivre une expérience audio riche et immersive grâce à ces 5 canaux.

Même avec son petit gabarit, elle est capable de diffuser le son en 3D, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, notamment avec la technologie Adaptative Sound qui améliore le son en fonction du contenu que vous regardez.

Et pour ceux qui possèdent une TV QLED Samsung, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur, afin d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore.

Une conception sobre et compacte

La barre de son Samsung S61B est un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication. Un de ses avantages est sa taille, elle ne mesure que 67 cm en largeur, elle peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 6 cm de hauteur. Elle viendra facilement se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur en toute discrétion, d’autant plus qu’elle est sans fil.

Côté connectique, la barre de son comporte une entrée optique et un port HDMI. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC. Apple AirPlay 2 et Chromecast sont aussi de la partie pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix.

