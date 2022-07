Le Motorola Edge 20 (144 Hz) est presque à moitié prix pour les soldes

Le Motorola Edge 20 se positionne sur le segment milieu de gamme et offre une très belle alternative aux smartphones premium pour un prix plus contenu. En ce moment, on le retrouve à 274,99 euros seulement contre 499 euros à sa sortie.

Plus discret sur le marché des smartphones, Motorola reste encore un acteur important notamment avec sa gamme Edge. Celle-ci signe le grand retour de la marque, avec pour volonté de revenir en force sur ce secteur et concurrencer les géants chinois comme Xiaomi. Le Motorola Edge 20 propose une fiche technique digne des plus premiums, mais à un prix moins élevé. À l’occasion des soldes, il devient plus abordable grâce cette remise de 225 euros sur son prix d’origine.

Les atouts du Motorola Edge 20

L’écran AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz

Le SoC performant : Snapdragon 778G

Le module photo polyvalent : 108 + 16 + 8 mégapixels

La charge rapide 30 W

Lancé au prix de 499 euros, le Motorola Edge 20 est affiché à un meilleur prix grâce à cette remise de 45 %. Le smartphone tombe alors à 274,99 euros sur le site de Rue du Commerce.

Un smartphone ambitieux

Le Motorola Edge 20 n’est pas le plus haut de gamme de sa génération, mais il se montre plus convaincant grâce à sa fiche technique musclée pour un prix contenu. Son design aux bords anguleux laisse rappeler celui des iPhone, mais une fois allumé on retrouve bien un smartphone Android avec un poinçon au centre. Son écran grand format de 6,7 pouces n’empêche pas d’offrir une prise en main agréable, notamment grâce à ses 6,99 mm d’épaisseur et sa coque au revêtement mat.

Au dos, on découvre un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, ainsi qu’un téléphoto x3 de 8 mégapixels stabilisée optiquement. Sur le papier, le Edge 20 offre une belle polyvalence. Si nous n’avons pas pu réaliser un test complet sur ce smartphone, la rédaction a pu le prendre rapidement en main, et les quelques photos prises semblent de bonne qualité pour cette gamme de prix.

Une fiche technique équilibrée

Pour l’écran, la marque a mis les petits plats dans les grands avec une dalle OLED 144 Hz à la luminosité élevée. Une caractéristique rare que l’on retrouve généralement sur les téléphones premium. Quant à ses performances, il est animé un Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM, une puce qui a déjà fait ses preuves avec le Samsung Galaxy A52s. Elle suffit pour assurer un bon confort d’utilisation au quotidien, que ce soir pour faire du multitâche, tourner des applications et même des jeux 3D. Ce SoC apporte également une compatibilité 5G.

Malgré sa petite batterie de 4 020 mAh, ce smartphone jouit d’une bonne autonomie grâce à son processeur peu énergivore. Autrement vous allez pouvoir bénéficier de la charge rapide 30 W afin de récupérer rapidement des pourcentages.

