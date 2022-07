Realme Pad Mini : cette tablette pour les petits budgets est soldée à 149 €

Sur la route des grandes vacances, une petite tablette fait bien passer le temps. Et si vous en cherchez une efficace et abordable, la Realme Pad Mini est idéale surtout quand son prix passe de 179 euros à 149 euros seulement.

Après avoir introduit des écouteurs sans fils pas chers, Realme propose en dehors de ses smartphones, des tablettes efficaces et équilibrées. La marque a sorti une première tablette à petit prix, puis tout récemment une version Mini. Cette dernière parvient à proposer de bonnes performances et une expérience fluide, tout en conservant un prix contenu. D’ailleurs elle bénéficie d’une baisse de prix de 30 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts de la Realme Pad Mini

Un format compact avec un écran LCD IPS de 8,7 pouces

Une puce entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable

Lancée il y a quelques mois au prix de 179,99 euros, la Realme Pad Mini (3 + 32 Go) est disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas constaté sur le site.

Une tablette au petit format

En concevant sa première tablette, Realme réitère l’expérience en lançant cette fois-ci un modèle plus miniaturisé : la Realme Pad Mini. Cette petite tablette loge un écran IPS plus petit que sa grande sœur, d’une diagonale de 8,7 pouces. Elle se contente d’une définition HD+ de 1 340 x 800 pixels, qui reste tout de même suffisante pour regarder des vidéos ou naviguer sur Internet. La marque ajoute même deux haut-parleurs stéréos pour profiter d’une bonne qualité sonore.

Pour une tablette entrée de gamme, son design est très bien fini. Elle dispose d’un châssis en aluminium et une structure fine (7,6 mm d’épaisseur et 372 grammes). Les bordures fines de son écran sont très appréciables. Avec son format Mini, elle offre une excellente prise en main pour vous accompagner partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

De bonnes performances pour un usage classique

Elle n’est pas puissante à proprement parler, mais son processeur Unisoc T616 couplé à 3 Go de mémoire vive est largement suffisant pour répondre à différents usages : comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, ou jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store. Elle possède d’ailleurs un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne. À noter, pour assurer une bonne fluidité la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de l’utiliser, la tablette embarque une batterie de 6 400 mAh, pour une autonomie de 15 heures en lecture vidéo selon la marque. La Realme Pad Mini tiendra facilement une journée et s’accompagne d’un chargeur de 18 W. Enfin, côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo, propose 5 mégapixels.

