Ce pack de 2 lampes Philipps Hue Play va embélir votre été et soulager votre porte monnaie

Référence dans la lumière connectée, Philips l’a fait découvrir et s’est imposé auprès du grand public. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, ça tombe bien car pendant les soldes les Hue Play sont proposés dans un pack à 109 euros au lieu de 139.

Philips Hue est une référence incontournable sur le marché des lumières connectées. Elles ne cessent de conquérir de nouveaux utilisateurs depuis leur arrivée sur le marché il y a quelques années. Les possibilités sont infinies pour personnaliser l’intérieur de votre logement. On ne vous propose pas aujourd’hui des ampoules, mais des barres LED Philips Hue Play dans un pack avec 30 euros de réduction.

Ce pack propose

Deux barres LED Hue Play

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

l’expérience et le savoir-faire de Philips en la matière

Initialement au prix de 139 euros, ce pack de 2 Philips Hue Play est aujourd’hui disponible en promotion à 109 euros sur amazon.

Une personnalisation unique

Philips a lancé sa gamme d’ampoules connectées Hue en 2012. Grâce à son expertise, la marque néerlandaise propose des ampoules Hue d’une excellente qualité. Dans le pack vous retrouverez deux Philips Hue Play. Il s’agit de barres LED connectées, qui offrent premièrement un large spectre de 16 millions de couleurs sou en blanc chaud ou froid. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Vous pouvez les placer derrière un téléviseur, un écran de PC pour que le mur derrière devienne une aura lumineuse. Pour les installer, il suffit de monter les Philips hue Play derrière votre écran à l’aide des clips et du ruban adhésif double-face inclus dans le pack, en position verticale ou encore poser simplement à plat. Vous obtiendrez donc un éclairage immersif dynamique directement dans votre salon ou bien lors de vos sessions de jeux.

Le potentiel des Philips Hue

On retrouvera quelques fonctionnalités pratiques au quotidien. Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement via l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android. De cette façon, vous pouvez en effet les contrôler à distance, depuis votre smartphone ou votre tablette.

Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous, créer de scénario de luminosité et beaucoup d’autres choses. Et comme bien évidemment, les ampoules pourront tout aussi bien être pilotées à la voix grâce à Alexa, Google Assistant ou même Siri.

Le pont est obligatoire, il est le cœur de votre système d’éclairage. Les Hue n’utilisent pas le Wi-Fi, mais le protocole Zigbee. Il a pour avantage d’être moins gourmand en énergie. Seul le pont est connecté à internet afin de fonctionner avec l’application ou votre enceinte connectée (Alexa ou Google Home).

De plus, sachez que les ampoules Hue sauront vous accompagner longtemps. Elles possèdent en effet une durée de vie allant jusqu’à 25 000 h, soit plusieurs années d’éclairage.

