Excellent prix pour cet immense TV 4K Samsung 75 pouces à la fin des soldes

Carrefour propose pour le dernier jour des soldes ce TV Samsung de 75 pouces à 799 euros, une sacrée remise par rapport à son prix initial de 1 399 euros. C’est l’occasion parfaite si vous souhaitiez avoir un énorme TV sans payer le prix fort.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est idéal de miser sur une grande diagonale. Elle procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Si généralement les TV de grandes tailles demandent un budget conséquent, ce n’est pas le cas pour ce TV Samsung 75AU8075. Il se pare non seulement d’une (très) grande diagonale, mais aussi d’une bonne qualité d’image à prix plus contenu. Aujourd’hui, il est à moins de 800 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du Samsung 75AU8075

Une énorme dalle de 75 pouces

Compatible 4K UHD, HDR et HDR 10+

Les fonctions Smart TV

Au lieu d’un prix barré à 1 399 euros, le téléviseur Samsung 75AU8075 de 75 pouces perd 600 euros de son prix et passe à 799 euros sur le site de Carrefour.

Un TV grand format pour une meilleure immersion

Les TV Crystal de Samsung ne sont peut-être pas au niveau des dernières QLED que propose la marque, ils profitent tout de même du savoir-faire de Samsung, que l’on connaît pour son excellence en matière d’écran.

Le téléviseur offre un design sobre avec de fines bordures pour une plus grande immersion et s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets. Ce TV en impose surtout avec sa diagonale de 75 pouces, soit 190 centimètres, assurez-vous donc qu’il rentre dans votre salon.

Une smart TV avec des fonctionnalités utiles

Certes l’écran est LCD, la qualité d’affichage est bonne et renforcée par la compatibilité avec 4K. Pour une meilleure expérience de visionnage la dalle est compatible HDR et HDR 10+, pour pouvoir profiter d’une plage dynamique plus étendue qui optimise chaque image et ajuste le niveau de luminosité en fonction. Le TV intègre aussi le Crystal Processor 4K de Samsung pour permettre une optimisation du taux de contraste et une meilleure gestion globale de la luminosité.

Niveau connectique, on dispose de 3 entrées HDMI, et pour ce qui est du jeu, on aura aussi le droit à quelques fonctionnalités dédiées sympathiques comme le mode ALLM pour un gameplay plus fluide. Ce téléviseur donne accès à un large catalogue de contenu comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, et autres plateformes. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Cet écran vous permettra aussi de pouvoir accéder à votre ordinateur à distance et d’accomplir vos tâches bureautiques sur grand écran grâce à la fonctionnalité Bureau à distance avec Microsoft 365.

