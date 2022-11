Pour votre PS5, le SSD Samsung 980 Pro 1 To est le moins cher de tous lors du Black Friday

Les SSD NVMe voient progressivement leur prix baisser et c'est une bonne nouvelle surtout pour les détenteurs de PS5. Avec le Black Friday, le prix du SSD de Samsung avec 1 To de stockage est de plus en plus bas : 105 euros contre 185 euros habituellement.

Si vous cherchez un SSD pour la console next-gen de Sony, il faut d’abord s’assurer que le disque répond aux exigences requises par la PS5, notamment en termes de taille et de performance. Le SSD 980 Pro de Samsung remplit les conditions demandées par le constructeur japonais, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une grande capacité de stockage pour soulager votre console. Et en ce moment, il est à un meilleur prix grâce à cette offre pour le Black Friday.

Pourquoi ce SSD est parfait pour la PS5 ?

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Un contrôleur thermique intégré pour limiter la surchauffe

Il offre une quantité de stockage de 1 To

Habituellement vendu au prix de 185 euros, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro est en ce moment en promotion à 105 euros sur Amazon.

Idéal pour votre PS5

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offrant des débits de transfert interne de 7 000 Mo/s en lecture, et de 5 100 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s.

Le SSD 980 Pro de Samsung dispose d’un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable, mais aussi d’un dissipateur de chaleur qui protégera la puce NAND de toutes variations de température. Comme toujours les SSD NVMe, reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Pour l’intégrer dans votre PS5, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Pour agrandir votre bibliothèque de jeu

La console de la firme nippone dispose de 667 Go de stockage interne… Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, le stockage est vite saturé.Et la bonne nouvelle, c’est que ce SSD est doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To.

Ainsi vous aurez davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo. D’après la marque, les vitesses de transfert sont deux fois plus élevées qu’un SSD en interface PCIe 3.0 et douze fois plus élevées qu’avec un SSD au format SATA.

