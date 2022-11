Google Pixel 6 : cet excellent photophone n’a jamais été aussi peu cher que pendant ce Black Friday

Comme d'autres smartphones de la marque, le Google Pixel 6, lancé il y a un an, est un excellent photophone. S'il a récemment bénéficié de plusieurs promotions, la réduction proposée à l'occasion du Black Friday mérite clairement qu'on s'y attarde : en effet, la Fnac et Darty proposent ce smartphone à 429 euros au lieu de 649 euros.

Chaque année, les amateurs de photophones attendent avec impatience la sortie des nouveaux modèles de Google. En effet, les références du géant américain ont su démontrer, au fil des années, des capacités excellentes en photo. Le Google Pixel 6 en est une bonne preuve avec ses deux capteurs (50 et 12 mégapixels) très efficaces. Et si le Google Pixel 7 a été tout récemment lancé, l’ancien Pixel 6 reste encore aujourd’hui une valeur sûre, qui voit d’ailleurs son prix baisser de 220 euros à l’occasion du Black Friday.

Le Google Pixel 6, c’est…

Des capacités excellentes en photo

Une dalle OLED FHD+ rafraîchie à 90 Hz

Une puce Google Tensor performante

Initialement proposé à 649 euros, le Google Pixel 6 est désormais affiché à 429 euros à la Fnac et chez Darty.

L’un des meilleurs photophones actuels

Comme indiqué précédemment, le Google Pixel 6 se démarque d’abord par ses capacités en photo. Le smartphone embarque ainsi deux capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Tous deux sont d’ailleurs nichés dans une large bande traversant le dos de l’appareil de gauche à droite ; un design plutôt étonnant, mais ce parti pris de la marque permet avant tout au smartphone d’être stable lorsqu’il est posé sur une table. S’agissant du module photo, qui est moins complet que le modèle Pro puisque ce dernier intègre un téléobjectif en plus, les clichés capturés avec seront d’une grande qualité, offrant des résultats riches en détails et en contrastes, y compris sous une luminosité plus faible. Le rendu des couleurs sera quant à lui très naturel.

Le Pixel 6 peut aussi se vanter de proposer des fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur tous les smartphones, même les plus premiums : on aura ainsi droit à un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement ainsi qu’à une stabilisation optique de l’image. L’utilisateur pourra même personnaliser les clichés capturés grâce aux algorithmes de Google, lesquels permettront par exemple de déflouter des visages en mouvement, ou bien d’effacer des personnes d’une photo.

Une dalle OLED et une puce maison qui fait ses preuves

Outre ses qualités en photo, le Google Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4 pouces, moins compact que les autres versions donc, mais qui se défend bien avec sa dalle AMOLED Full HD+ rafraîchie à 90 Hz. Côté performances, le Google Pixel 6, tout comme le Pixel 6 Pro d’ailleurs, n’intègre pas de puce Snapdragon comme ce fut le cas pour les anciennes références de la marque. Cette fois-ci, on trouvera dans les entrailles du smartphone la propre puce maison du constructeur, à savoir le Google Tensor. Un processeur qui met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, dont de nouvelles possibilités permises par l’application de l’appareil photo. Si le Pixel 6 ne brille pas particulièrement face aux smartphones auxquels nous l’avons opposé au niveau des benchmarks lors de notre test, il n’aura aucun souci de performances pour une utilisation classique. Il aura en revanche plus de mal à faire tourner certains jeux exigeants.

Enfin, concernant son autonomie, le Google Pixel 6 intègre une batterie de 4 614 mAh, ce qui lui permet de tenir durant une journée avant de devoir passer par la case recharge. S’agissant de cette dernière, justement, la charge rapide de 30W sera de la partie, et sera capable de faire passer le smartphone de 0 à 50% de batterie en 30 minutes seulement, en filaire ou en mode sans fil.



Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6.

