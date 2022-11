Le Nothing Phone (1) coûte plus de 100 € de moins pour le Black Friday

Avec son look qui sort de l’ordinaire, le Nothing Phone (1) a de quoi plaire. Il est aussi bien équipé pour assurer au quotidien, et si ce dernier vous fait de l’oeil sachez qu’il est aujourd’hui en promotion à 345 euros contre 469 euros à son lancement.

Après une première paire d’écouteurs qui a fait sensation sur le marché audio, Carl Pei — le fondateur de Nothing — revient dans un autre secteur beaucoup plus concurrentiel, celui du smartphone. Il introduit le Phone (1), un téléphone qui de face semble ordinaire, mais dévoile tout son potentiel avec son dos transparent et ses multitudes petites LED. En récoltant la note de 8/10, c’est un smartphone que l’on recommande chaudement, même après 4 mois d’utilisation. Aujourd’hui, il profite de plus de 100 euros de remise à l’occasion du Black Friday.

Le Nothing Phone (1) en quelques mots

Le design original avec le Glyphe

De bonnes performances en jeu

Un capteur principal doué

Avec un prix de lancement à 469 euros pour le modèle 8 + 128 Go, le Nothing Phone (1) est actuellement disponible en promotion à seulement 345 euros chez AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon vendeur de 10 euros et d’utiliser le code promo « BFFR55 » avant de procéder au paiement.

On le trouve aussi au prix réduit de 399 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing Phone (1). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing phone (1) au meilleur prix ?

Un design qui change de l’ordinaire

Jusqu’ici les smartphones peinaient à se différencier des uns des autres, mais c’est sans compter sur la marque Nothing, qui pour son premier smartphone a misé sur une apparence originale. À la manière de ses écouteurs sans fil, le Phone (1) mise sur un dos transparent bardé de LED. Il se démarque avec les glyphes lumineux à l’arrière, qui apportent une vraie fonctionnalité. Il est possible de les utiliser comme un flash, s’adapter aux différentes sonneries quand on reçoit un appel, ou encore de voir le niveau de batterie quand le smartphone est en charge.

Son form factor est à s’y méprendre à un iPhone avec ses fines bordures autour de l’écran identique de chaque côté, et ses tranches plates avec des bords arrondis, entourés par un alliage en aluminium. Ajoutez l’IP 53 et le Gorilla Glass 5 et vous avez un design très bien maîtrisé. La prise en main est aussi très réussie.

Une première ébauche convaincante

En face avant, on retrouve un écran OLED de 6,55 pouces en full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si la luminosité est un peu faible, pour la plupart des usages c’est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Pour faire fonctionner le Phone (1), Nothing propose le Snapdragon 778G+ accompagné par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec cette configuration, le smartphone assure une navigation sans ralentissements. Il peut même s’attaquer à des jeux en 3D, sans les graphismes poussés au maximum. L’autonomie est aussi convaincante, avec une journée complète d’usage tandis que la charge 33 W recharge le produit lentement, mais sûrement.

Sur la partie photo enfin, le phone (1) se dote d’un double capteur de 50 mégapixels. L’objectif principal est assez doué et a la capacité d’offrir beaucoup de détails. Le Glyphe à l’arrière permet de varier l’éclairage, à la manière d’un ring light. On aurait cependant aimé un mode nuit un peu plus véloce.

N’hésitez pas à consulter notre test sur le Nothing Phone (1), pour en apprendre davantage.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.